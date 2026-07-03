DeepState: «Назріває перелом», просування армії РФ пішло в «мінус»

У війні Росії проти України «назріває перелом», і подальший перебіг подій залежить від рішень українського командування. Про це пишуть аналітики DeepState, підбиваючи підсумки червня на фронті.

За червень російські війська окупували 84 кв км української землі . Однак, якщо врахувати території, які за цей самий час звільнили Сили оборони, чистий приріст підконтрольної противнику території другий місяць поспіль може виявитися від'ємним, кажуть аналітики.

Водночас у другій половині червня армія РФ змогла просунутись у районі Костянтинівки , Гуляйполя та поблизу державного кордону .

Паралельно у червні на 4,4% зросла кількість російських штурмів, що аналітики пов'язують зі зниженням їхньої якості – дедалі частіше штурмовики вирушають в атаки по одному.

У DeepState також прогнозують, що вже в липні стосовно одного з напрямків з'являться офіційні новини про досягнення українських військ .

На цьому тлі Сили оборони продовжують уражати логістику агресора.

«Відтепер на логістичних шляхах Донецьк – Селідове – Покровськ окупанти більше ні на секунду не почуваються в безпеці», – повідомили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ.



За відносно короткий проміжок часу операторам безпілотників вдалося знищити значну кількість броньованої техніки, а також живу силу противника, яка, ймовірно, намагалася доставити забезпечення на передову, повідомили у бригаді.

Загалом за минулу добу на фронті було 273 бойові зіткнення, згідно з даними українського Генштабу. Найбільша кількість штурмів була на Покровському напрямку – 39 атак .

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