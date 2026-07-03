DeepState: «Назріває перелом», просування армії РФ пішло в «мінус»

У війні Росії проти України «назріває перелом», і подальший перебіг подій залежить від рішень українського командування. Про це пишуть аналітики DeepState, підбиваючи підсумки червня на фронті.
За червень російські війська окупували 84 кв км української землі. Однак, якщо врахувати території, які за цей самий час звільнили Сили оборони, чистий приріст підконтрольної противнику території другий місяць поспіль може виявитися від'ємним, кажуть аналітики.
Водночас у другій половині червня армія РФ змогла просунутись у районі Костянтинівки, Гуляйполя та поблизу державного кордону.
Паралельно у червні на 4,4% зросла кількість російських штурмів, що аналітики пов'язують зі зниженням їхньої якості – дедалі частіше штурмовики вирушають в атаки по одному.
У DeepState також прогнозують, що вже в липні стосовно одного з напрямків з'являться офіційні новини про досягнення українських військ.
На цьому тлі Сили оборони продовжують уражати логістику агресора.
«Відтепер на логістичних шляхах Донецьк – Селідове – Покровськ окупанти більше ні на секунду не почуваються в безпеці», – повідомили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ.
За відносно короткий проміжок часу операторам безпілотників вдалося знищити значну кількість броньованої техніки, а також живу силу противника, яка, ймовірно, намагалася доставити забезпечення на передову, повідомили у бригаді.
Загалом за минулу добу на фронті було 273 бойові зіткнення, згідно з даними українського Генштабу. Найбільша кількість штурмів була на Покровському напрямку – 39 атак.
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