Умивальник з пакета і «бензинові війни». Як в окупованому Криму переживають проблеми, які Путін назвав «некритичними»

«Збитки є. Але всі пошкоджені об’єкти доволі швидко відновлюються, і проблеми, що виникають, критичного характеру не носять», – запевнив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю Володимир Путін дав інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия-1» Павлу Зарубіну. При цьому на сайті Кремля виклали обрізану версію: вона триває 19 хвилин, у той час як Зарубін на своєму каналі оприлюднив 25-хвилинний ролик. Зарубіна називають, зокрема, «особистим журналістом» або «головним літописцем» Путіна. Павлу Зарубіну, що вийшло пізнього недільного вечора 28 червня.

Так, очільник країни-агресора вперше публічно визнав кризу з пальним в Росії та окупованому Криму, яка триває вже більше від місяця. Путін пообіцяв швидко вирішити проблеми з постачанням бензину і дизеля на півострів, а також покращити протиповітряний захист енергетичних об’єктів.

Радіо Свобода дослідило, як насправді виглядають «некритичні проблеми» з пальним, логістикою та безпекою в окупованому Криму, та до яких наслідків вони вже призвели.

Напередодні заяв Путіна ЗСУ вдарили по чергових великих виробниках пального – Ярославському і Слов’янському НПЗ. Останній – це найбільший нафтопереробний завод на Кубані, який є ключовим постачальником палива до окупованого Криму.

За даними «Економічної правди», станом на середину червня із 37 російських НПЗ відомо про враження щонайменше 25. А з 62 інших об’єктів нафтової інфраструктури (термінали, трубопроводи, нафтобази) пошкоджені чи зруйновані 36.

Наскільки (не) критичні проблеми з пальним у Криму?

Від трьох до п’яти годин в черзі, щоб переїхати Керченський міст, кілька годин на пошуки бензину у російському Краснодарі Адміністративний центр Краснодарського краю, регіону на півдні європейської частини РФ і кілька годин на дорогу додому в Крим. Такий вигляд зараз має те, що раніше було рутинною справою на 15 хвилин. В місцевих пабліках шириться відео, як на одній із краснодарських заправок місцеві чоловіки сваряться з кримчанами, які «понаїхали».

Автор ролика назвав це «бензиновими війнами» і звернувся до росіян: «Хлопці, ми приїжджаємо не тому, що хочемо створити вам якийсь дискомфорт, добу витратити на цей бензин. Проїхати 500 кілометрів, о 3-й годині ночі тягати ці каністри, проходити ці огляди. Ви думаєте, ми це робимо заради задоволення? Якщо ми не поїдемо – нам жерти буде нічого, розумієте?»

«Паливний туризм» набув масового характеру за останній місяць. Після серії ударів ЗСУ по російських НПЗ, кримських мостах і новій трасі, яку окупанти називають Р-280, або ж «Новоросія» Траса з Ростова-на-Дону в РФ окупованими територіями України вздовж узбережжя Азовського моря: на Маріуполь і далі на Мелітополь та Сімферополь. Це основний «сухопутний коридор» РФ зі своєї території до окупованого нею українського Криму.



Ця траса відіграє важливу роль і в забезпеченні російських угруповань військ «Восток» і «Днепр», які відповідають за наступ у південних регіонах України., з вільного продажу на заправках окупованого півострова зник бензин і дизель.

«Після атак на Керченський міст РФ називає цей міст Кримським (у 2023 та 2025 роках) Росія направляла більшу частину пального та інших вантажів автошляхом і залізницею через окуповані території вздовж узбережжя Азовського моря. Ці поставки були перервані минулого місяця, коли українські дрони уразили паливозаправники на трасі, яку Москва колись вважала безпечною, залишивши після себе десятки палаючих машин», – писав 12 червня Los Angeles Times.

Через ажіотаж окупаційна адміністрація встановила ліміт: завозити на півострів приватним чином дозволено не більш як 200 літрів пального на одну машину і в маленькій тарі. Але, попри важкий шлях та потенційну небезпеку Проїзд вантажних автомобілів Керченським мостом заборонений РФ після операції СБУ з його підриву в жовтні 2022 року – вибухівку тоді провезли всередині вантажівки. Відтоді Сили оборони України кілька разів завдавали ударів по мосту, зокрема із застосуванням підводних вибухових пристроїв. Як РФ намагається захистити міст – дивіться у фотогалереї: Дим і загородження: як РФ захищає Керченський міст від дронів, щодня сотні людей їдуть через міст . Бо пального або немає, або треба вистояти кілька годин в черзі, щоб залити лише 20 літрів – таке обмеження запровадили ще наприкінці травня.

У Севастополі можна купити 20 літрів раз на тиждень. Для цього треба зареєструватися і отримати талон з QR-кодом у російському месенджері МАХ. Але, як пишуть у місцевих чатах, талони розбирають за лічені секунди, і всім охочим не вистачає.

Дефіцит пального призвів до стрибка цін на офіційних АЗС і бурхливого розвитку нелегальної торгівлі. Якщо літр 95-го бензину на заправках в останні дні червня коштував 130-150 рублів, а дизель 133-155 рублів, перекупники пропонували удвічі дорожче.

Для порівняння – на початку цього року середня ціна АІ-95 у Криму була 77–81 рубль за літр, а дизпалива – трохи більше за 80 рублів.

«У Криму зараз – запас кількох днів, але потреби будуть забезпечені. І ми будемо нарощувати ці поставки і суходолом, і морем. Впевнений, що це завдання буде виконане», – заявив в інтерв’ю Зарубіну Путін.

Чи дійсно РФ може швидко збільшити постачання пального в Крим суходолом і морем?

Станом на 1 липня ситуація з пальним у Криму суттєво не покращилася. А на тих заправках, де з’являлися бензин і дизпаливо, ціни були вже на десятки рублів вище, ніж напередодні.

«Кампанія з використанням БПЛА скоротила рух автошляхом «Новоросія», ключовим російським маршрутом постачання до Криму, більш ніж на дві третини за останній місяць. Україна планує встановити повний контроль над цією дорогою протягом місяця, що призведе до ізоляції Криму», – заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») в інтерв’ю Reuters, опублікованому 11 червня.

До травня-червня цього року пальне до Криму також везли морем: через Керченську поромну переправу і танкерами – з Новоросійська до великих нафтотерміналів та нафтобаз у Феодосії та Керчі. Але після масштабних ударів українських ЗСУ ці шляхи теж під питанням.

«Все, поромів тих немає. Звісно, можна сказати, що їх можна звідкись пригнати, але питання полягає не тільки в тому, щоб доставити пальне, його ж треба десь зберігати. А якраз зусиллями Сил оборони України впродовж останніх місяців резервуарні парки основних нафтобаз на території Криму практично знищені. Тому залишається тільки один варіант – мобільного завезення. Коли, що називається, з колес завантажили на АЗС і продали», – аналізує логістику пального президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

На думку експерта, істотно збільшити постачання танкерами теж не вдасться. Бо їх розвантаження – справа не швидка, а в портах Севастополя, Феодосії чи Керчі судна стануть легкою ціллю українських дронів та ракет.

За даними ТГ-каналу OSINT-аналітиків DroneBomber+, наразі окупанти знову почали використовувати для завезення пального автомобільну частину Керченського мосту . 27 червня дослідники нарахували приблизно 40 бензовозів, які їхали до Криму.

Що зі світлом, продуктами і водою?

Крім ударів по паливній інфраструктурі, Сили безпілотних систем вражають і електропідстанції. Тож світло, а з ним і воду, в Криму відключають щодня. Щоправда, в різних населених пунктах на різні терміни і без чітких графіків.

У Севастополі електрику відключають на 3 години, скасували десяток тролейбусних маршрутів, а тим, що лишилися, збільшили інтервал руху.

У Джанкої дають світло за схемою – 2 години є, 4 години немає.

дають світло за схемою – 2 години є, 4 години немає. У Ялті деякі райони залишалися знеструмленими по 12 годин, а в Саках – 14.

Але найгірша ситуація з електроенергією – в маленьких селищах, скаржаться місцеві.

«Світла більше немає, ніж є», – розказав Радіо Свобода на умовах анонімності чоловік, який живе недалеко від Джанкоя і має невеликий онлайн-бізнес.

«Працювати неможливо. Електрики немає, домашнього інтернету теж, – каже він. – Та і з мобільним інтернетом теж погано, його глушать».

Перебої зі світлом є і в Сімферополі, розказують джерела Радіо Свобода.

Через знеструмлення почалися і проблеми з водою. У кримських пабліках люди діляться лайфхаком – як зробити умивальник з поліетиленового пакета .

Дефіциту продуктів у магазинах та на ринках немає, пишуть кримчани. Але про всяк випадок багато хто робить запас консервів і круп. Через ускладнення логістики і ситуації з пальним ціни вже пішли вгору.

«У деяких магазинах немає цукру. Просимо привозити його з материка. Деякі продукти дорожчають. У магазині «Доброцен» раніше молоко купували за 71 рубль, а стало по 91 рублю», – цитує слова жительки Керчі краснодарський сайт «Город».

Натомість місцеві овочі навіть подешевшали, запевняють російські «Аргументи і факти»: «Помідори були по 200 рублів, тепер вже є і за 150. Картопля подешевшала зі 100 рублів до 60, перець – з 200 до 170. Овочевий сезон почався, ну і те, що туристів стало менше, теж впливає», – цитує видання власника ятки Артура з маленького селища під Сімферополем.

Курортного сезону не буде?

У місцевих пабліках окупованого Росією українського Криму кипить віртуальна дискусія: одні люди пишуть, що пляжі напівпорожні і туристів мало, інші запевняють – це фейки, а насправді все гаразд.

Наприкінці квітня призначений Кремлем міністр курортів і туризму окупованого Криму Сергій Ганзій говорив про збільшення бронювань на літні місяці на 17%, порівняно з минулим роком. А Асоціація туроператорів Росії очікувала приріст туристів до 40%.

«Влітку до Криму будуть курсувати 20 поїздів, що охоплюють 48 регіонів Росії», – писали провладні «Аргументи і факти».

У травні-червні, після серії ударів ЗСУ, ці плани зазнали краху. 22 червня очільник російської адміністрації окупованого Криму Сергій Аксьонов своїм указом скасував оздоровчий сезон у дитячих таборах.

Втім, його помічниця Ольга Курлаєва запевняла: «В’їзд до Криму абсолютно вільний, виїзд теж, жодних заборон, обмежень або тим більше евакуацій немає. Республіка просто бере тимчасову паузу на літо саме по лінії таборів. Родинний відпочинок з дітьми – без змін».

А вже 25 червня у її телеграм-каналі з’явилося оголошення, що кількість поїздів до Криму і назад скорочується до семи на день. Ще через п'ять днів призначили додаткові рейси «Керч – Москва», щоб вивозити людей з Криму .

Про зрив сезону відкрито заявляють російські туроператори. Компанія «ТурЕтно» повідомляла наприкінці червня: на липень-серпень анулюють близько 50% заброньованих заїздів. Завантаження готелів впало до 30%, хоча зазвичай у цю пору року вони становили 75-80%.

«Фактично кожен другий-третій турист, який планував поїздку на пік сезону, вже передумав», – цитує туроператорів краснодарське видання КubanPress.

«Сезону немає від слова «зовсім», такого не було ніколи на моїй пам’яті, – скаржиться Радіо Свобода кримчанин, який здає невеликі будинки біля моря на Південному узбережжі Криму. – Всі, хто з материка і бронював заздалегідь – всі відмовилися. А місцеві, які раніше приїжджали відпочивати, не їдуть через проблеми з бензином. Ті ж, хто доїхав, тікають після першої ж ночі під обстрілами».

«За останні 2 тижні обсяг бронювань в Криму скоротився на 58%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Є всі підстави говорити, що туристичний сезон 2026 року в Криму, по суті, вже зірваний», – констатував 22 червня президент Російської спілки туріндустрії Ілля Уманський.

Паливна криза в окупованому Криму: коротко У червні 2026 року військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в окупованому Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни.



Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом вишикуються багатокілометрові черги з авто, зокрема і через епізодичне перекриття. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників. Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.