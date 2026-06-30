У Росії засекретили дані про ціни на бензин

Російська Федеральна служба державної статистики (Росстат) припиняє публікацію бюлетеня про споживчі ціни на бензин та дизельне паливо. Відповідні зміни до Федерального плану статистичних робіт уряд РФ вніс минулого тижня, пише видання The Bell.

У документі, першим на який звернув увагу профільний телеграм-канал «Луцет», є пункт: «Позицію 1.5.13 виключити». Йдеться про «інформацію про споживчі ціни на нафтопродукти».

У відповідний бюлетень Росстат включав дані про ціни на паливо з розподілом за марками (АІ-92/95/98/ДТ), регіонами та 1800 АЗС у 280 містах. По суті, пише The Bell, закрито доступ до інформації, за якою можна відстежувати інфляцію палива.

Дані про динаміку споживчих цін на пальне публікуються на сайті Росстату раз на тиждень, у середу. Поки що на сайті є анонс чергової публікації, запланованої на 1 липня. Повідомлення про припинення публікації бюлетеня про споживчі ціни на пальне пресслужба Росстату наразі не коментувала.

На тлі паливної кризи, коли по всій Росії запроваджують обмеження на продаж бензину та дизеля, ціни на пальне різко зросли. За офіційною статистикою, з 16 до 22 червня бензин у Росії подорожчав на 3%, а дизельне паливо – на 2,7%. За даними Bloomberg, це максимальне тижневе зростання за останні 20 років.