Паливна криза в РФ: частина АЗС у Новосибірській області зупинила продаж пального

У Новосибірській області Росії деякі заправки зупинили продаж пального фізичним особам «через напружений режим», повідомив виконувач обов’язків міністра промисловості, торгівлі та розвитку підприємництва регіону Денис Рягузов, пише NGS.

За його словами, на цих АЗС заправка здійснюється лише за довгостроковими контрактами, а також за муніципальними і державними замовленнями. Чиновник не уточнив, скільки заправок зупинили продажі та в яких районах області. Рягузов стверджує, що в Новосибірську проблем із бензином немає.

«У районах Новосибірської області, де немає присутності "Газпромнафти», в ручному режимі вирішуємо питання для забезпечення паливом населення», – заявив Рягузов на нараді за участю очільника регіону Андрія Травнікова.

23 червня Травніков оголосив про запровадження обмежень на продаж пального «для недопущення спекулятивного попиту». Регіональний уряд випустив рекомендації, згідно з якими на АЗС на трасах за один раз можна купити 40 літрів бензину та 200 літрів дизельного палива. На решті автозаправних станцій – 40 і 80 літрів відповідно. Заправку бензину в каністри влада не заборонила, але обмежила 10 літрами.

У багатьох російських регіонах і на окупованих Росією територіях України в червні розпочався дефіцит бензину через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи. У середині червня в Росії стали різко зростати ціни на пальне. Після цього влада частини регіонів запровадила обмеження на продаж палива.

За даними Reuters, через удари ЗСУ зупинилася робота великих НПЗ у центральній частині Росії, в результаті до середини червня Росія втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.