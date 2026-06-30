У Кремлі визнали, що Росія веде переговори щодо імпорту палива з інших країн

Росія веде контакти з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів, заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.



За його словами, Москва готова закуповувати паливо за кордоном, якщо сторони домовляться про прийнятні ціни.



З якими саме країнами ведуться переговори, Пєсков не уточнив.



«Контакти здійснюються. Якщо буде досягнуто домовленостей за прийнятними цінами, то це відбуватиметься. Це буде ще один крок на шляху стабілізації ринку і націлений на те, щоб ось збити цей ажіотажний попит», – сказав він.

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24 червня агентство Reuters повідомило, що Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Тоді Астана офіційно заперечувала факт переговорів – міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявляв, що офіційного запиту від Москви не надходило.



За даними агентства, виробництво бензину в Росії впало приблизно на чверть, порівняно з минулим роком. Крім імпорту, російська влада розглядає обмеження експорту бензину та зростання субсидій для переробників. Москва вже пом'якшила вимоги до якості бензину та дизеля для внутрішнього ринку та опрацьовує можливість морських поставок палива.



Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти.

