Два НПЗ, залізничний міст і склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ звітував про удари по Росії

Сили оборони атакували два російських нафтопереробних заводи та інші об’єкти вночі на 28 червня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у неділю.

Зокрема, уражений НПЗ «Слов’янський» у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю. Командування зафіксувало влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюють. Генштаб зазначає, що цей завод належить компанії «Славянск ЭКО» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

«Також вчергове завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводу у Ярославлі (РФ). Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється. Ярославський НПЗ («Славнефть-ЯНОС») є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації», – йдется в повідомленні.





Штаб вказує на те, що проєктна потужність заводу становить 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають значення для забезпечення військової логістики Росії.

Крім того, українське командування повідомляє про ураження залізничного моста в районі Ічок в окупованому Криму, який, за його даними, армія РФ використовує для перекидання військ та їх забезпечення. Також удару зазнав склад боєприпасів Росії в районі Амвросіївки Донецької області, «результати ураження уточнюються».

Генштаб також підтвердив попереднє влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу «Титан-Барикади» у російському Волгограді – зафіксовані «займання та часткове руйнування в двох цехах».

Служба безпеки України, коментуючи удар по Слов’янський НПЗ, зазначила, що він відбувається в рамках «40-денної операції впливу» на Росію.

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«Росія має усвідомити просту закономірність: що довше вона веде загарбницьку війну проти України, то вищою буде ціна цієї агресії», – заявляє служба.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Вранці неділі про удари по НПЗ повідомив президент України.

Раніше губернатор Краснодарського краю Росію підтвердив загоряння на території місцевого НПЗ внаслідок атаки дронів вночі проти 28 червня. Також очільник Ярославської області Михайло Євраєв заявляв про перекриття руху транспорта за виїзді з Ярославля в бік Москви через атаку безпілотників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».