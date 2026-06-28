Губернатор Краснодарського краю Росії повідомив про загоряння на території НПЗ після атаки дронів

Краснодарський край Росії зазнав «масованої атаки ворожих безпілотників» протягом ночі на 28 червня, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв.

За його твердженням, у Слов’янську-на-Кубані загинула одна людина внаслідок падіння уламків БПЛА.

«Також у місті сталося займання на території НПЗ, пошкоджена лінія електропередачі та газова труба. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», – заявив Кондратьєв.

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Крім того, він повідомив про постраждалого в Красноармійському районі через падіння уламків БПЛА.

Українське командування наразі не коментувало удар по Краснодарському краю. Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».