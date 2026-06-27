Зеленський підтвердив ураження ракетами FP-5 «Фламінго» підприємства «Титан-Барикади» у Волгограді

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження ракетами FP-5 «Фламінго» підприємства «Титан-Барикади» у російському Волгограді.

«Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність», – зазначив глава держави.



За словами Зеленського, географія українських далекобійних санкцій «постійно розширюється».

«І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність. Слава Україні!» – підсумував президент.

Раніше російський губернатор Андрій Бочаров повідомив, що у ніч проти 27 червня Волгоград атакували ракетами. За його словами, начебто «пошкоджено виробничі об’єкти одного з підприємств Волгограда».

За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, уражене оборонне підприємство АТ «ФНВЦ «Титан-Барикади» – один із ключових заводів російського ВПК у Волгограді. Підприємство виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М».

Згодом радник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко розповів, що ракети FP-5 «Фламінго» вразили «одне із ключових підприємств» російського військово-промислового комплексу у Волгограді.

За його словами, АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Титан-Барикади» виробляє, зокрема пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», пускові установки для ОТРК «Іскандер-М», артилерійські частини та стволи для САУ «Мста-С».

Радіо Свобода не може незалежно перевірити результати уражень.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



