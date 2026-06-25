Працюють, варять варення і тікають, як бачать дрон. Як у Запоріжжі живуть під атаками російських FPV

Вулиці Запоріжжя почали обладнувати антидроновими сітками, щоб захистити місцевих жителів від російських FPV-дронів. Запоріжжя розташоване за 20 кілометрів від лінії фронту: ударів БПЛА по місту російська армія завдає майже щодня.

Місцеві жителі розповіли кореспонденту телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), як намагаються вижити, попри наближення лінії фронту.

Маршрутка з пасажирами під’їжджає до зупинки. Вогнева група прикриття з автоматами та рушницями пильнує небо.

« Щойно чуєш звук дрона – краще сховатися . Літають вони на різних швидкостях і висотах. Буває, що вдруге його й не вдається побачити, а він уже залітає, і ми чуємо вибухи», – розповідає поліцейський Максим.

У Кушугумській громаді – передмісті Запоріжжя – заходи безпеки посилили після того, як через удар російського дрона на цьому маршруті загинув водій.

«Водій під'їхав до стоянки, і в нього одразу влетіло. Все. Одразу на смерть», – згадує місцевий житель Олексій.

Раніше кінцева зупинка була тут, але після трагедії маршрут значно скоротили. Тепер місцевим жителям, щоб сісти на автобус, доводиться пішки йти з одного селища до іншого.

«У мене батьки тут живуть, літні люди. Вони, звісно, не дійдуть ніколи. Я поки що у свої 60, завдяки радянському спорту, не курю, не п’ю, тому можу собі дозволити пройти два з половиною кілометри.

– Але ж над головою літають дрони.

– Дрони всюди літають, що тепер робити? Жити ж треба. Я ж не кину батьків, вони ж не будуть голодними», – каже місцева жителька Євгенія.

На кінцевій зупинці маршрутка не затримується ні на хвилину і нікого не чекає. Водій Євген пояснює, що стояти на місці – це зайвий ризик. Перевізників зобов’язали їздити з детекторами частот, щоб вчасно помітити небезпеку й устигнути висадити людей.

«Якщо вже маршрутку чітко видно, треба вискакувати з маршрутки.

– Доводилося вже вискакувати?

– Доводилося. Насамперед у мене люди, а все інше потім ».

У цій громаді знімальна група мережі «Настоящее время» була минулого місяця. Тоді кореспондент знімав наслідки ударів «шахедами» та авіабомбами. З атаками FPV-дронів ситуація була спокійнішою.

« Раніше до нас сюди не діставали , буквально тижнів два–три тому. Рідко було – до центру, до школи діставали, а до нас ні. А зараз уже все. Технології нові розвиваються », – каже місцевий житель Олексій.

Тепер майже у кожного місцевого жителя є своя історія, пов’язана з російськими безпілотниками.

«У мене племінник. Теж так дрон причепився, добре, що Русик побачив його, вони вискочили з батьком. Машина розбита », – каже Лідія.

«Ішов пішки, і дрон пішов назустріч мені. А потім повернувся, наздогнав цю машину і жахнув її», – розповідає Віктор.

«Погано те, що звикаєш. Оце погано», – каже Олександр.

У якийсь момент над знімальною групою пролітає дрон із зарядом від РПГ.

« Два тижні у нас тут взагалі на вулицю вийти не можна було . А так – нормально, життя триває. Квіти саджаємо, кущі саджаємо, все саджаємо. Так, Дружок?» – звертається місцева жителька Марина до свого улюбленця.

Попри небезпеку, яка може виникнути раптово, Марина щоранку збирає на подвір’ї вишню. Каже, що зволікати не можна – ягода вже вродила: «Того року менше було. Думали, що будемо без фруктів, але фрукти є. Варення зваримо, а потім хлопцям передаємо, посилками відправляємо. У мене син служить, передаємо і туди».

Марина міркує, що фронт відносно далеко і не наближається, а від дронів можна сховатися і перечекати. І таких, як вона, у громаді багато.

Тут працюють кілька магазинів. Щоправда, через високі ризики постачальники привозять не все – хліб, воду та солодощі продавцям доводиться забирати в сусідньому селищі самостійно. Головне, кажуть, що покупці ще залишилися.

«Ходжу на роботу, як усі. Пів дороги пішки, а там під’їжджаю. Ну страшно, усім страшно. А де зараз не страшно? Ні, не хочу, щоб закривали громаду. У мене борговий зошит на тисячу [гривень], тому що люди живуть від зарплати до зарплати, від авансу до авансу. Вишню продала, прийшла мені борг віддала в магазин. А їм куди?

Багато хто з тих, хто все ж наважується виїхати звідси, селяться неподалік – на околицях обласного центру. Щоправда, неспокійно стає вже й там», – розповідає продавчиня Ганна.

На околицях Запоріжжя вперше почали встановлювати антидронові сітки. Місцева влада каже, що це необхідний захід, оскільки російські FPV-дрони FPV (First Person View) – безпілотний літальний апарат, яким оператор керує в реальному часі почали долітати й сюди.

Минулого тижня на цьому розвороті FPV-дрон атакував автобус, і в цьому ж районі під удар потрапив легковик. На щастя, тоді, окрім транспорту, ніхто не постраждав.