ДСНС: через удар сил РФ по Запоріжжю поранено 9 людей, серед них – двоє дітей

У ніч проти 27 червня сили РФ атакували Запоріжжя, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДНС).

За даними рятувальників, внаслідок атаки постраждало вже 9 людей, серед них – двоє дітей.

Частково зруйнована житлова багатоповерхівка. У ДСНС кажуть, що врятували з-під завалів двох людей.

Також авіаудару армія РФ завдала по території навчального закладу. Пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



