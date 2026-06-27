ДСНС: через удар сил РФ по Запоріжжю поранено 9 людей, серед них – двоє дітей

У ніч проти 27 червня сили РФ атакували Запоріжжя, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДНС).
За даними рятувальників, внаслідок атаки постраждало вже 9 людей, серед них – двоє дітей.
Частково зруйнована житлова багатоповерхівка. У ДСНС кажуть, що врятували з-під завалів двох людей.
Також авіаудару армія РФ завдала по території навчального закладу. Пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
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