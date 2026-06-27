Росія атакувала Україну 129 дронами, влучання на семи локаціях – Повітряні сили

З вечора 26 червня Росія атакувала територію України 129 дронами, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, сили РФ атакували 129 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (окупований Крим), а також окупований Донецьк.

«За попередніми даними, станом на 08:30 суботи, 27 червня, ППО збила / подавила 113 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України. Зафіксовані влучання 13 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на трьох локаціях», – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.