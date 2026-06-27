Росія: Волгоград атакували ракетами, уражене оборонне підприємство «Титан-Барикади»

Вночі російський Волгоград атакували ракетами, повідомив місцевий губернатор Андрій Бочаров.

За його словами, начебто «пошкоджено виробничі об’єкти одного з підприємств Волгограда».

За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, уражене оборонне підприємство АТ «ФНВЦ «Титан-Барикади» – один із ключових заводів російського ВПК у Волгограді. Підприємство виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М».

Про атаку на це підприємство ракетами «Фламінго» повідомляють OSINT-розслідувачі російського каналу Astra.

Згодом радник міністра оборони України з питань підвищення ефективності використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко повідомив у телеграмі, що ракети FP-5 «Фламінго» вразили «одне із ключових підприємств» російського військово-промислового комплексу у Волгограді.

За його словами, АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Титан-Барикади» виробляє, зокрема пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», пускові установки для ОТРК «Іскандер-М», артилерійські частини та стволи для САУ «Мста-С».

Попередньо, уражені три об’єкти на території заводу: цех №2, виробничий корпус цеху №38, а також цех невстановленого призначення.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити результати уражень.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».