Від інтернет-жартів до Книги рекордів: як Мала Токмачка стала «останнім рубежем» для російської армії

ЗАПОРІЖЖЯ – Мала Токмачка стала своєрідним військовим мемом та предметом численних інтернет-жартів. Оборона цього села, розташованого на Запоріжжі, триває фактично від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з кінця лютого 2022 року.

Як вибудовувалася його оборона та якою тоді була обстановка на напрямку, Радіо Свобода розпитало заступника командира 18-го армійського корпусу Костянтина Філіпова. На початку повномасштабної війни він командував батальйоном, завданням якого було втримати Малу Токмачку та сусідні населені пункти в умовах російського наступу на півдні України.

«Звичайно, гріє душу і смішно від того, що противник не може нічого зробити з таким маленьким населеним пунктом , що, наприклад, Покровськ У 7-му корпусі ДШВ кореспонденту створеної Радіо Свобода телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» раніше розповіли, що російські війська намагаються перетворити Покровськ на логістичний хаб. Туди стягують і піхоту, і бронетехніку, і артилерію, і ударні дрони для подальших штурмів. Цивільну забудову і бетонні укриття по всьому місту використовують як укриття або позиції для запуску російських дронів. Знайти все це – завдання українських пілотів.



Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 тис. осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська). За твердженнями аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року – через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто.



В ISW заявляли, що від кінця січня 2026 року не спостерігали доказів дій українських військ у Покровську, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».



Проєкт DeepState на своїй мапі позначив Покровськ як повністю захоплений російськими військами 18 травня.



Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення міста російськими силами і вихід із міста українських військ. – Бахмут впав, а Мала Токмачка – ні, і що вони задіюють туди доволі великий ресурс, багато війська, а не виходить», – ділиться заступник командира 18-го армійського корпусу Костянтин Філіпов.

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ до України він очолював 2-й батальйон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Розповідає, як зі своїм підрозділом опинився в кінці лютого 2022 року на Запоріжжі під Малою Токмачкою.

«Перший день війни ми зустріли безпосередньо в ешелоні. На той час 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада була на відновленні. Ми якраз вийшли з Маріупольського напрямку – Широкине – Водяне. І 24 лютого якраз мій батальйон один з останніх завантажувався на платформу і вирушав залізницею, як нам тоді сказали, на південь. Вже безпосередньо мені 26-го числа, коли прибули до Дніпропетровської області, на станцію розвантаження, довели завдання на напрямку», – пригадує Костянтин Філіпов.

Додає: «Тоді дуже стрімко так розвивалися події. Ми їхали півтори доби, і завдання змінювалися: батальйон мав розвантажуватися у Фастові, а потім під Києвом ближче. Останнє завдання прийшло 26-го числа – зайняти лінію оборони від населеного пункту Кам’янське (село Запорізької області на трасі Харків – Сімферополь – ред.) до Малої Токмачки . Це безпосередньо на мій один батальйон із низкою приданих підрозділів. Наш перший батальйон, який на добу раніше вирушив, на той час уже був у районі мелітопольського аеропорту і намагався втримати противника на тому напрямку».

Бої за південь

Бої між українськими і російськими силами на півдні України точилися вже від ранку 24 лютого 2022 року. Надвечір того ж дня російські війська змогли вийти до важливої логістичної розв’язки регіону – Мелітополя Запорізької області. Упродовж кількох наступних днів у місті тривали бої.

Костянтин Філіппов ділиться: після прибуття на південь готувався зі своїм підрозділом саме до зустрічних боїв із російськими силами.

«Зустрічний бій – це один із найважчих видів бою. Є наступ, є оборона, а зустрічний бій – це коли противник тебе застане зненацька. Динаміка боїв була доволі інтенсивною, і в принципі більше на чуйку свою розраховували, бо не було у нас засобів , щоб побачити, орієнтуватися і чітко знати, де хто перебуває, щоб була у нас якась комунікація або взаємодія.

Було дуже важко, бо треба було їхати від станції розвантаження до Запоріжжя близько 100 кілометрів, і їхали колоною з великою кількістю людей і техніки, не розуміючи, де противник, де можемо вступити в бій», – розповідає заступник командира 18-го армійського корпусу.

Нагадує, якою була ситуація на фронті до того, як широкого поширення набуло застосування дронів:

«На 2022 рік тоді не було так, щоб яскраво виражено застосовувалися БПЛА. Були поодинокі випадки використання. У мене в батальйоні на той час було всього-на-всього два «Мавіки» . Це не так, як зараз, що ми можемо підняти в будь-якій точці БПЛА і дати стрім, подивитися, що відбувається. Тоді розвідку робили старими способами , як раніше вчили. Розвіддозор їде на дальність 3–5 кілометрів: проїхав, доповів – поїхали далі».

Та додає: «Великий внесок тоді зробило швидке ухвалення рішень і реагування на обставини командирами на своїх місцях. Як правило, ми могли тільки розраховувати на самих себе і на те, що ми бачимо перед собою – максимально на кілометр-півтора, бо далі в нас можливості такої не було».

Оріхівський напрямок

Завданням батальйону, яким тоді командував Костянтин Філіпов, було, зокрема, зайняти оборону в напрямку Оріхова Запорізької області. Цим містом пролягає траса, яка з’єднує Запоріжжя з Маріуполем.

«Ми вже займали оборону, безпосередньо згідно із завданням. Встигли зайняти оборонні рубежі буквально за день перед тим, як противник почав стрімко просуватися в район Роботиного і потім у напрямку Новоданилівки (село під Оріховим – ред. ), до Оріхова та Малої Токмачки. Коли ми заїхали в Оріхів, ми там розвернули командно-спостережний пункт батальйону. Мала Токмачка у мене була крайнім, лівим флангом батальйонного району оборони. Це невеличкий населений пункт, але доволі протяжний», – розповідає Костянтин Філіпов.

Із трьох тисяч людей, які проживали у Малій Токмачці до повномасштабного вторгнення, на кінець лютого 2022 року залишалися одиниці. Через відкриту місцевість навіть військові намагались мінімально пересуватись цим населеним пунктом:

«Ми переміщалися по Малій Токмачці в темну пору доби, бо село було відкрите, великих будівель немає, тож вдень їздити було небезпечно – противник постійно відкривав вогонь».

Від самого початку повномасштабної війни як Мала Токмачка, так і сусіднє місто Оріхів були в досяжності російської артилерії. Населені пункти вже тоді зазнавали і систематичних ударів з повітря.

« Вони ФАБи прямо закидали туди . В перші дні і навіть місяці війни авіація противника працювала дуже часто. Бувало п’ять-шість авіанальотів безпосередньо і по Малій Токмачці, і по Оріхову. Декілька разів було, що літаки залітали і просто пролітали над цими населеними пунктами, розверталися і відходили назад. Настільки на початку війни вони себе нахабно поводили . Вогневий вплив їхній був доволі високий, поки там за певний період часу ми не змогли побудувати свою систему ППО і збили декілька літаків», – пригадує Костянтин Філіпов.

«Останній рубіж» для російських військ

Російські сили, які тоді діяли на напрямку, були представлені підрозділами зі складу 58-ї загальновійськової армії Росії, продовжує Костянтин Філіпов.

« Ми були на стику двох дивізій . Навпроти нас, на напрямку Новоданилівки і в бік Роботиного стояла 42-га дивізія, а далі в бік Кам’янського стояла 19-та дивізія. Це 58-ма армія. У нас батальйон, згідно з тактичними нормативами, повинен стояти в обороні від 3,5 до 5 кілометрів. А на той час було від Малої Токмачки до Кам’янського десь близько 54 кілометрів. Противник стояв, переходив до оборони і наступав так, як було визначено у нього в статуті щодо кількості сил: безпосередньо на напрямку відповідальності мого батальйону стояло декілька полків», – розповідає заступник командира 18-го армійського корпусу.

«Нас сусіди відкопували»: як живе село на Запоріжжі, що потерпає від обстрілів військ РФ (фотосвідчення) 1/20 Розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області після обстрілів російськими військами. 2 квітня 2022 року Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











2/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











3/20 Село Кам’янське Запорізької області. Це великий сільський населений пункт уздовж популярної в регіоні дороги, що веде до приазовських курортів. На світлині сліди від російських обстрілів. Фото від 2 квітня 2022 року Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











4/20 Безлюдні подвір'я попри весняний час. Село Кам’янське Запорізької області, 2 квітня 2022 року Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











5/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











6/20 Розбиті вікна і дахи – так нині виглядає село Кам’янське Запорізької області після обстрілів російськими військами. 2 квітня 2022 року Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











7/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











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«Нас сусіди відкопували», – каже жителька Кам'янського Світлана Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











11/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











12/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











13/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











14/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











15/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











16/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











17/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











18/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











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20/20 Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області











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Як же навесні 2022 року вдавалося стримувати значно більші сили противника на Запоріжжі, зокрема в районі Малої Токмачки?

Костянтин Філіпов пояснює: «По півтори, по дві години буквально спали на добу. І я, і мої заступники, всі організовувались і здійснювали мінування, обладнання системи фортифікацій. Від командира до солдата – всі включно займались цим.

Мала Токмачка, в принципі, ніякого стратегічного значення не мала. Але як нас вчать, військових, коли займаєш оборону на певному рубежі, то його потрібно готувати дуже якісно, щоб він для противника став останнім . Тому ми одразу з перших днів, коли туди зайшли, почали мінування, інженерне обладнання позиції для того, щоб можна було перейти якісно до оборони, зберегти особовий склад. На той час нам це вдалося. І, як я дивлюсь, на цей час це також вдається тим підрозділам, які там перебувають».

Від 2023 року оборону на напрямку Малої Токмачки тримає 118-та окрема механізована бригада. У травні 2025 року підрозділ потрапив «за утримання району оборони та щоденне відбиття атак противника» на відповідному напрямку до Книги рекордів України. Нею офіційно зафіксовано тривалість оборони Малої Токмачки у понад 1500 днів. Утримання Малої Токмачки не дозволяє російським військам взяти в облогу Оріхів та отримати зручніші плацдарми для посилення тиску на місто Запоріжжя.