ЗСУ збили російський літак біля міста Оріхів на Запоріжжі – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про збиття російського літака поблизу міста Оріхів на Запоріжжі.



«Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів», – написав він у телеграмі, повідомляючи провізит президента до Запорізької області.



Повітряне командування ЗСУ наразі не повідомляє про збиття літака.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 червня російські війська у війні проти України втратили 210 літаків.

Крім того, 5 червня на Донеччині українські військові пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили російський вертоліт КА-52.

Москва про свої втрати, зокрема втрати озброєння, у війні проти України не повідомляє.