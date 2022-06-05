ЗСУ збили російський літак біля міста Оріхів на Запоріжжі – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про збиття російського літака поблизу міста Оріхів на Запоріжжі.
«Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів», – написав він у телеграмі, повідомляючи провізит президента до Запорізької області.
Повітряне командування ЗСУ наразі не повідомляє про збиття літака.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 червня російські війська у війні проти України втратили 210 літаків.
Крім того, 5 червня на Донеччині українські військові пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили російський вертоліт КА-52.
Москва про свої втрати, зокрема втрати озброєння, у війні проти України не повідомляє.
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