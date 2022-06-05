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ЗСУ збили російський літак біля міста Оріхів на Запоріжжі – Єрмак

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 червня російські війська у війні проти України втратили 210 літаків. Фото ілюстративне

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про збиття російського літака поблизу міста Оріхів на Запоріжжі.

«Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів», – написав він у телеграмі, повідомляючи провізит президента до Запорізької області.

Повітряне командування ЗСУ наразі не повідомляє про збиття літака.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 5 червня російські війська у війні проти України втратили 210 літаків.

Крім того, 5 червня на Донеччині українські військові пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили російський вертоліт КА-52.

Москва про свої втрати, зокрема втрати озброєння, у війні проти України не повідомляє.

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