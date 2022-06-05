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100 осіб та 5 танків за добу – у Генштабі повідомили дані про втрати російських військ

Український військовослужбовець під час ексгумації вбитих військових Росії на їхніх колишніх позиціях поблизу села Мала Рогань на околиці Харкова, 18 травня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив дані про втрати російської армії в ході повномасштабного вторгнення.

За орієнтовними даними українського командування, російська армія втратила за добу, 4 червня, близько 100 військових, відтак її загальні втрати сягнули 31 150 людей особового складу.

Крім того, штаб навів дані про втрату російської техніки:

  • танки ‒ 1381 (+5)
  • бойові броньовані машини ‒ 3392 (+13)
  • артилерійські системи – 686 (+6)
  • реактивні системи залпового вогню – 207
  • засоби протиповітряної оборони – 95
  • літаки – 210
  • гелікоптери – 175
  • БПЛА – 548 (+8)
  • крилаті ракети – 122
  • кораблі/катери – 13
  • автомобілі та автоцистерни – 2 360 (+23)
  • спеціальна техніка – 53 (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку», – коментує штаб, зазначаючи, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Читайте також: Російські війська застосували фосфорні бомби на Харківщині, триває штурм Сєвєродонецька – Генштаб

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

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У Сєвєродонецьку точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України.

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