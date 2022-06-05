100 осіб та 5 танків за добу – у Генштабі повідомили дані про втрати російських військ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив дані про втрати російської армії в ході повномасштабного вторгнення.
За орієнтовними даними українського командування, російська армія втратила за добу, 4 червня, близько 100 військових, відтак її загальні втрати сягнули 31 150 людей особового складу.
Крім того, штаб навів дані про втрату російської техніки:
- танки ‒ 1381 (+5)
- бойові броньовані машини ‒ 3392 (+13)
- артилерійські системи – 686 (+6)
- реактивні системи залпового вогню – 207
- засоби протиповітряної оборони – 95
- літаки – 210
- гелікоптери – 175
- БПЛА – 548 (+8)
- крилаті ракети – 122
- кораблі/катери – 13
- автомобілі та автоцистерни – 2 360 (+23)
- спеціальна техніка – 53 (+1)
«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку», – коментує штаб, зазначаючи, що дані уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
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