Мінус 176. У ЗСУ повідомили про знищення ще одного російського вертольота

На Донеччині українські військові пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили російський вертоліт КА-52, повідомляє пресцентр Генштабу Збройних сил України у фейсбук.

Це 176 російський вертоліт, який знищили українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові 4 червня знищили російський вертоліт Ка-52.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.