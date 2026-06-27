Генштаб: за добу РФ втратила 1350 військових, танк і 12 ББМ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 399 720 своїх військових, зокрема 1 350 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 27 червня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також назвали дані про втрати РФ у військовій техніці:

танків – 12 060 (+1 одиниця за минулу добу)

бойових броньованих машин – 24 835 (+12)

артилерійських систем – 44 857 (+58)

РСЗВ – 1 899 (+3)

засобів ППО – 1 447

літаків – 436

гелікоптерів – 353

наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951)

крилатих ракет – 4 790 (+3)

кораблів / катерів – 33

підводних човнів – 2

автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488)

спеціальної техніки – 4 353 (+5)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.