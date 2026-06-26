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Новини | Політика

Від початку року з російського полону повернулися понад 1500 українців – Зеленський

Український військовий зі звільненими полоненими, 26 червня 2026 року
Український військовий зі звільненими полоненими, 26 червня 2026 року

Україна має на меті повернути з російського полону всіх ув’язнених, як військових, так і цивільних, заявив президент Володимир Зеленський 26 червня.

«Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України», – сказав він.

Зеленський зазначив, що наступальна активність Сил оборони на фронті та відбиття російських штурмів, поміж іншого, дозволяють проводити обміни. За його оцінкою, понад 9 500 людей звільнили з полону від початку повномасштабної війни.

«Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи», – додав президент.


Він окремо подякував причетним до підтримки звільнених полонених після повернення до України:

«Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути».

26 червня Україна повернула з російського полону ще 160 українських військовослужбовців. За даними української влади, вони перебували у російській неволі ще з 2022 року.

За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Але Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори.

Сміються і плачуть. З полону РФ повернулися 160 українських захисників (фотогалерея)

Жителі прикордоння зустрічають українських захисників, які повернулися з російського полону
1/9 Жителі прикордоння зустрічають українських захисників, які повернулися з російського полону
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Емоції звільнених з полону українських військових
2/9 Емоції звільнених з полону українських військових
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Обійми з побратимами після повернення з полону РФ
3/9 Обійми з побратимами після повернення з полону РФ
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«Синулька, як ти виріс, я тебе не впізнав», зі сльозами каже військовий, який вперше розмовляє з сином після повернення з полону. Відео розмови <a href="https://t.me/DPSUkr/33692" target="_self" class="wsw__a">опублікували</a> в ДПСУ
4/9 «Синулька, як ти виріс, я тебе не впізнав», зі сльозами каже військовий, який вперше розмовляє з сином після повернення з полону. Відео розмови опублікували в ДПСУ
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Українські військові, які повернулися з полону РФ
5/9 Українські військові, які повернулися з полону РФ
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З російського полону сьогодні повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, також повернули 58 офіцерів, <a href="https://t.me/Koord_shtab/21346" target="_self" class="wsw__a">заявили</a> у Координаційному штабі
6/9 З російського полону сьогодні повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, також повернули 58 офіцерів, заявили у Координаційному штабі
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Наймолодшому звільненому українському захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 66
7/9 Наймолодшому звільненому українському захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 66
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На свободі. Вдома...
8/9 На свободі. Вдома...
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Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-polonenymy/33773384.html" target="_blank" class="wsw__a">Україна змогла повернути з російського полону 185 українських </a>військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого російські сили утримували з 2022 року
9/9 Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого російські сили утримували з 2022 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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