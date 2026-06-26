Від початку року з російського полону повернулися понад 1500 українців – Зеленський

Україна має на меті повернути з російського полону всіх ув’язнених, як військових, так і цивільних, заявив президент Володимир Зеленський 26 червня.

«Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України», – сказав він.

Зеленський зазначив, що наступальна активність Сил оборони на фронті та відбиття російських штурмів, поміж іншого, дозволяють проводити обміни. За його оцінкою, понад 9 500 людей звільнили з полону від початку повномасштабної війни.

«Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи», – додав президент.





Він окремо подякував причетним до підтримки звільнених полонених після повернення до України:

«Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути».

26 червня Україна повернула з російського полону ще 160 українських військовослужбовців. За даними української влади, вони перебували у російській неволі ще з 2022 року.

За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Але Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори.