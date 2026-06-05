75-й обмін полоненими: в Україну повернули 185 військових і одного цивільного

Україна і Росія провели черговий, 75-й, обмін полоненими, в результаті чого з російського полону повернули 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого російські с или утримували з 2022 року, повідомив 5 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 10 травня.

«Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Більша частина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до «Азовсталі», – йдеться в повідомленні.

У коордштабі додали, що з полону повернулися українці, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку.

«Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери», – зазначили у штабі, висловивши вдячність за сприяння в організації обміну Сполученим Штатам Америки й Об’єднаним Арабським Еміратам.

У коордштабі повідомили, що всі звільнені «пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі».

Тим часом, у Міноборони Росії повідомили, що повернених у результаті обміну 185 російських військовослужбовців доставили на білоруську територію.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський повідомляв, що триває підготовка до нових етапів обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», перший з яких провели 15 травня.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

У зверненні 26 березня з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Зеленський повідомив, що за чотири роки додому вдалося повернути 8669 українських громадян – військових і цивільних.