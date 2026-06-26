Зеленський: Україна повернула 160 військових, які були в російському полоні з 2022 року

Україна повернула з російського полону 160 українських військовослужбовців, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, усі ці військові перебували у російській неволі ще з 2022 року.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед звільнених зокрема є 115 оборонців Маріуполя.

Наймолодшому звільненому українському захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 66.

Міноборони Росії повідомило про обмін військовополоненими з Україною у форматі 160 на 160. У відомстві заявили, що зараз російські військові перебувають на території Білорусі.

Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого російські сили утримували з 2022 року.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Але Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори.

За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.