Лубінець розповів, хто обіймався на відео його зустрічі з російською омбудсманкою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував відео зі зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою, на якій обіймалися представники делегацій. В ефірі Радіо Свобода він заперечив участь своїх співробітників в обіймах.

«Я не маю відношення до інституцій, які представляли ці особи. Це не були люди з офісу омбудсмана України. Це були спецслужби», – заявив Лубінець і додав, що зустріч відбувалася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн.

Він пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тактику «доброго і злого поліцейського» задля досягнення результату – обміну полоненими між країнами.

5 червня 2026 року Дмитро Лубінець вперше зустрівся із новопризначеною російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Зустріч пройшла в день чергового обміну військовополоненими між Україною та РФ, і, за словами Лубінця, головна мета цих переговорів, які тривали понад три години, – зберегти й розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону.

На відео із зустрічі помітили, як представник української делегації вітається й обіймається з іншими представниками. Кадри викликали обурення в українців.

З 2016 року до 2026 року посаду уповноваженою з прав людини у Росії обіймала Тетяна Москалькова, з якою, як повідомлялось, Лубінець мав кілька зустрічей.

Її наступницею у травня 2026 року стала Яна Лантратова.

В Україні Лантратову і дружину депутата Держдуми РФ Сергія Миронова Інну Варламову звинувачують у «примусовій індивідуальній депортації осіб, які перебувають під захистом», та «порушенні законів і звичаїв війни». За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту приїхали до окупованого російською армією Херсона й вивезли з Херсонського обласного будинку дитину двох дітей – 10-місячну Маргариту Прокопенко і дворічного Іллю Ващенка.

За даними російського видання «Медуза», призначення Лантратової лобіював режисер Микита Міхалков.