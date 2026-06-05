Лубінець вперше зустрівся з новою омбудсменкою Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у день чергового обміну військовополоненими між Україною та РФ відбулася його перша робоча зустріч з новою омбудсменкою Росії Яною Лантратовою.

За його, головна мета перемовин, які тривали понад три години, – зберегти та розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону.

Лубінець заявив, що під час зустрічі сторони домовилися продовжити всі позитивні напрацювання, яких вдалося досягти раніше, зокрема:

верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;

передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам;\

взаємні відвідування та перевірку умов утримання;

роботу над возз’єднанням сімей;

встановлення долі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Окремо, за словами омбудсмена України, домовилися провести верифікацію всіх наявних списків щодо військовополонених та цивільних осіб, які перебувають у місцях несвободи.

З 2016 року до 2026 року посаду уповноваженою з прав людини у Росії обіймала Тетяна Москалькова, з якою, як повідомлялось, Лубінець мав кілька зустрічей.

Її наступницею у травня 2026 року стала Яна Лантратова.

В Україні Лантратову та дружину депутата Держдуми Сергія Миронова Інну Варламову звинувачують у «примусовій індивідуальній депортації осіб, які перебувають під захистом», та «порушенні законів та звичаїв війни». За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту приїхали до окупованого російською армією Херсона та вивезли з Херсонського обласного будинку дитину двох дітей – 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.

За даними видання «Медуза», її призначення лобіював режисер Микита Міхалков.