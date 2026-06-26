СБУ повідомила російському судді про підозру в незаконному ув’язненні українських полонених

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зафіксували воєнні злочини ще одного судді Південного окружного військового суду Росії – про це відомства повідомили 26 червня.

За даними СБУ, суддя причетний до засудження українських полонених до тюремного ув’язнення за фейковими обвинуваченнями. Правоохоронці опублікували його фото, але наразі не розголошують ім’я в зв’язку з процесуальними обмеженнями.

Служба встановила, що фігурант незаконно призначив полоненому військовому Національної гвардії 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.





«Встановлено, що цей «суддя» військового суду РФ влаштував показове «судилище» на підставі сфабрикованих обвинувачень, щоб відправити українського захисника до російської в’язниці. Таким чином фігурант грубо порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілий є комбатантом збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

СБУ вказує на те, що комбатанти в разі потрапляння в полон мають статус військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

Судді заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, зокрема, в порушенні вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими.

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СБУ додає, що підозрюваний перебуває на території РФ, «тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності за злочини проти українців».

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про розслідування щодо російських суддів, які виносять вироки військовим і цивільним громадянам України. Зокрема, у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду в Росії Костянтину Простову за вироки полоненим захисникам Маріуполя.