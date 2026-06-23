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Південна Корея заявила, що прийме всіх полонених Україною військових КНДР

Один із полонених північнокорейських військових, архівне фото
Один із полонених північнокорейських військових, архівне фото

Південна Корея оголосила, що прийме всіх північнокорейців, які воювали за Росію й потрапили в полон Збройних сил України, якщо вони самі ухвалять рішення виїхати до Південної Кореї. Про це заявило 23 червня міністерство закордонних справ у Сеулі, повідомляє агенція Reuters.

Південна Корея виступає проти переміщення північнокорейських військовополонених до Росії чи Північної Кореї всупереч їхній волі, вказало зовнішньополітичне відомство.

Міністри закордонних справ Південної Кореї та України проведуть переговори в Сеулі 30 червня.

Від жовтня 2024 року Північна Корея надіслала близько 15 тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні з Україною на боці Росії, а також допомогла Росії зброєю (снарядами та артилерійськими установками). У вересні Національна розвідувальна служба Кореї (NIS) заявила, що, за оцінками, у боях у Курській області загинули близько двох тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним та Кім Чен Ином у червні 2024 року в Пхеньяні. Він включає, зокрема, пункт про військову допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін. Саме після підписання цього договору північнокорейських військових відправили на фронт до Курської області, кілька районів якої тоді були захоплені українськими військовими.

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