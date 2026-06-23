Південна Корея заявила, що прийме всіх полонених Україною військових КНДР

Південна Корея оголосила, що прийме всіх північнокорейців, які воювали за Росію й потрапили в полон Збройних сил України, якщо вони самі ухвалять рішення виїхати до Південної Кореї. Про це заявило 23 червня міністерство закордонних справ у Сеулі, повідомляє агенція Reuters.

Південна Корея виступає проти переміщення північнокорейських військовополонених до Росії чи Північної Кореї всупереч їхній волі, вказало зовнішньополітичне відомство.

Міністри закордонних справ Південної Кореї та України проведуть переговори в Сеулі 30 червня.

Від жовтня 2024 року Північна Корея надіслала близько 15 тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні з Україною на боці Росії, а також допомогла Росії зброєю (снарядами та артилерійськими установками). У вересні Національна розвідувальна служба Кореї (NIS) заявила, що, за оцінками, у боях у Курській області загинули близько двох тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним та Кім Чен Ином у червні 2024 року в Пхеньяні. Він включає, зокрема, пункт про військову допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін. Саме після підписання цього договору північнокорейських військових відправили на фронт до Курської області, кілька районів якої тоді були захоплені українськими військовими.