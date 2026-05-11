Північна Корея могла заробити на війні проти України до 14 млрд доларів – Nikkei

Північна Корея за три роки заробила до 14 мільярдів доларів завдяки надсиланню своїх військовослужбовців на війну проти України та постачанню зброї до Росії. Ця сума фактично еквівалентна річному ВВП КНДР. Про це з посиланням на оцінку дослідницького інституту при Національній службі розвідки Південної Кореї пише японське агентство Nikkei.

За даними Центрального банку Південної Кореї, економічне зростання КНДР за рахунок участі у війні проти України на боці Росії у 2024 році склало 3,7 відсотка, що стало найвищим показником за багато років. Тільки за постачання ракетної артилерії та близько 250 ракет KN-23 Пхеньян міг отримати від Москви від 7 до 13,8 мільярда доларів. Ще понад 600 мільйонів доларів Росія, за даними аналітиків, заплатила за участь північнокорейських військових.

Про надсилання північнокорейських військовослужбовців на фронт стало відомо восени 2024 року. Згодом і Москва, і Пхеньян підтвердили їхню участь у боях проти українських військових на території Курської області. Офіційно було оголошено, що північнокорейський контингент зазнав втрат, але точні цифри не повідомлялися. За непрямими даними розслідувачі встановили, що може йтися про більш ніж 2 тисячі вбитих, всього на фронт було відправлено понад 10 тисяч бійців із КНДР. Частина північнокорейських військових, як і раніше, перебувають у Росії, хоча про їхню активну участь у бойових діях не повідомляється. Крім того, КНДР постачає до Росії зброю та боєприпаси.