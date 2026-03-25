Звіт GRC: Росія використовує примусову роботу громадян Північної Кореї на будівництвах

Північна Корея відправляє своїх громадян на примусові роботи до Росії, йдеться в звіті правозахисної організації Global Rights Compliance від 25 березня.

На основі свідчень 21 громадянина КНДР, які працюють на будівельних майданчиках у трьох російських містах, правозахисники дійшли висновку щодо наявності всіх 11 ознак примусової праці, визначених Міжнародною Організацією Праці. Співрозмовники організації розповідали про гнітючий патерн контролю, насильство та примус.

GRC зазначає, що Росія порушує санкції ООН, які забороняють наймати громадян Північної Кореї. Водночас, за пресрелізом організації, Росії «потрібна робоча сила, щоб підтримати економіку, яка зазнає складнощів через війну в Україні».

За даними GRC, робітники мусять працювати до 364 днів поспіль на рік, в середньому по 14 годин на день (від 12 до 16 годин у деяких випадках), отримуючи близько 10 доларів на місяць. Деякі працівники опинялися в боргу через рік роботи через державну систему квот КНДР.

Організація дійшла висновку, що програма закордонної праці служить стратегічним інтересам Пхеньяна, а не економічним можливостям самих працівників:

«Програма є інструментом трьох інтересів уряду КНДР, які перетинаються: отримання твердої валюти, забезпечення дипломатичного впливу та підтримка військової переваги. Працівники стають інструментами державної політики, а не бенефіціарами економічних можливостей».

Хоча робітники мають ймовірну свободу дій і навіть підкуповують посадовців КНДР, щоб працювати за кордоном, це не скасовує фактору примусу. GRC вказує на значний інформаційний розрив між інформацією, яку отримують північнокорейські громадяни, та реальністю, з якою вони стикаються. Зокрема, за свідченнями, компанія-працедавець забирає паспорти працівників і видає їх лише в разі поліцейського рейду для проходження перевірки.

«Ми повинні визнати вбудовану свободу дій працівників, водночас визнаючи, що це є державною примусовою працею, забороненою міжнародним правом», – йдеться в тексті.





Система державних квот КНДР, пояснюють автори звіту, робить програму закордонної праці засадничо експлуататорською. Державна квота систематично скорочує їхню зарплатню. Водночас підробітки, без яких працівники не можуть вижити, є незаконними.

За даними організації, державна квота постійно зростає – свідчення працівників вказують на її збільшення з 600 до 700 доларів на місяць, а деякі повідомляють, що сплачують 850 доларів щомісяця. Недоплата по квоті переноситься на наступний рік, затягуючи робітників у цикл боргової кабали.

«Найбільше працівники хочуть не жорсткої юридичної відповідальності, а обґрунтованого, негайного полегшення суворих умов: належного захисного обладнання на робочих місцях, скорочення робочого часу, менш експлуататорської системи квот, можливостей підтримувати зв’язок з родинами вдома та кращих можливостей для тих, хто хоче втекти», – повідомляють правозахисники.

За даними ООН на 2024 рік, понад 100 тисяч північнокорейців працюють за кордоном за державною програмою примусової праці КНДР.