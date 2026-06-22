До російського підручника історії додадуть дані про участь військових КНДР у війні на боці РФ

У новому виданні єдиного шкільного підручника з історії в Росії з’явиться інформація про участь військових Північної Кореї в боях у Курській області, повідомив РБК науковий директор Російського воєнно-історичного товариства (РВІО) Михайло Мягков.

За його словами, редакція попереднього тексту підручника готувалася і була опублікована «ще коли не було відомо про участь північнокорейців». Наразі триває робота з «доповнення тексту».

Мягков також розповів, що до підручника з військової історії Росії для 10–11 класів додадуть інформацію «конкретніше і об’ємніше про застосування безпілотників, про нове озброєння, про нову тактику, яка сьогодні в зоні СВО».

Один із авторів єдиного підручника історії – колишній міністр культури, помічник президента РФ та голова РВІО Володимир Мединський. У січні 2026 року повідомлялося, що в третьому виданні лінійки підручників історії для 10–11-х класів автори розкажуть про «причини СВО» та зустріч президентів Росії та США на Алясці у серпні 2025 року.