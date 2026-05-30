Росія: жителя Ростова засудили на 21 рік ув’язнення за «співпрацю з РДК»

У Росії жителя Ростова-на-Дону Андрія Ширяєва засудили до 21 року суворого режиму за статтями про державну зраду, обіг вибухових речовин та участь у діяльності терористичної організації, передає російська служба Радіо Свобода.

Слідство стверджує, що в квітні 2024 року Ширяєв нібито виконав завдання для «Російського добровольчого корпусу».

За версією Південного окружного військового суду в Ростові, в лютому 2024 року засуджений «ознайомився із відомостями» про РДК і в невизначений слідством момент нібито погодився виконати завдання для його представника. 16 квітня його затримали правоохоронці. Стверджується, що цього дня він переховав вибухівку з однієї схованки до іншої.

У суді не надали жодних доказів провини Ширяєва. Також, за версією слідства неможливо визначити, чи засуджений знав про зміст згортка. Перші п’ять років 21-річного терміну він відбуватиме у в’язниці. Крім цього, йому призначили штраф на 750 тисяч рублів.

Позиція засудженого щодо обвинувачення невідома.

Російський добровольчий корпус – сформований із росіян підрозділ, який воює в складі ЗСУ. Командира РДК Дениса Капустіна в Росії засудили до довічного терміну за статтями про державну зраду і тероризм, а сам РДК визнаний російською владою терористичною організацією. У грудні 2025 року РДК заявив про загибель Капустіна, але повідомлення виявилися дезінформацією в рамках операції українських спецслужб.