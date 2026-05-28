Суд на окупованій Луганщині ув’язнив громадянина України

Підконтрольний Росії «Верховний суд» угруповання «ЛНР» на окупованій Луганщині виніс вирок громадянину України, повідомляє канал «Настоящее время» з посиланням на російську прокуратуру.

За твердженням відомства, суд ув’язнив 57-річного Костянтина Мірошниченка до 13,5 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в шпигунстві.

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2022 року Мірошниченко нібито передавав інформацію про місця дислокації російських військових у Сватівському районі українським спецслужбам через інтернет-месенджер.

Російське видання «Медіазона» звернуло увагу, що в лютому 2026 року прокуратура РФ наводила інші терміни ймовірної передачі даних – з лютого по вересень 2022 року. Крім того, в попередньому пресрелізі стверджувалося, що відомості засуджений передавав мобільним зв’язком.

Позиції Мірошниченка щодо звинувачень у публічному просторі немає.

Як повідомляв у грудні 2025 року правозахисний проєкт «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків за статтями про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземцями. За ними російські суди минулого року засудили 468 людей. Виправдувальних вироків не було.