Сміються і плачуть. З полону РФ повернулися 160 українських захисників (фотогалерея)

Україна повернула 160 військових, які були в російському полоні з 2022 року.



Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця.



За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.