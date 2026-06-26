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Сміються і плачуть. З полону РФ повернулися 160 українських захисників (фотогалерея)

Україна повернула 160 військових, які були в російському полоні з 2022 року.

Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця.

За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

Жителі прикордоння зустрічають українських захисників, які повернулися з російського полону
1 Жителі прикордоння зустрічають українських захисників, які повернулися з російського полону
Емоції звільнених з полону українських військових
2 Емоції звільнених з полону українських військових
Обійми з побратимами після повернення з полону РФ
3 Обійми з побратимами після повернення з полону РФ
«Синулька, як ти виріс, я тебе не впізнав», зі сльозами каже військовий, який вперше розмовляє з сином після повернення з полону. Відео розмови опублікували в ДПСУ
4 «Синулька, як ти виріс, я тебе не впізнав», зі сльозами каже військовий, який вперше розмовляє з сином після повернення з полону. Відео розмови опублікували в ДПСУ
Українські військові, які повернулися з полону РФ
5 Українські військові, які повернулися з полону РФ
З російського полону сьогодні повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, також повернули 58 офіцерів, заявили у Координаційному штабі
6 З російського полону сьогодні повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, також повернули 58 офіцерів, заявили у Координаційному штабі
Наймолодшому звільненому українському захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 66
7 Наймолодшому звільненому українському захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 66
На свободі. Вдома...
8 На свободі. Вдома...
Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого російські сили утримували з 2022 року
9 Попередній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 5 червня. Тоді Україна змогла повернути з російського полону 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого російські сили утримували з 2022 року

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