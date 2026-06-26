Лубінець обговорив із російською омбудсманкою обміни полоненими та звільнення цивільних в’язнів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою – про це він повідомив 26 червня.

За його словами, розмова стосувалася, зокрема, додаткових механізмів організації обмінів військовополоненими:

«Окрема тема – наші воїни, які пройшли Оленівку. Я, як і обіцяв, передав лист від матерів, родин хлопців, які постраждали в Оленівці. Також підняли питання щодо пошуку та верифікації осіб з числа зниклих безвісти».

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Лубінець зазначив, що окремо акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених. Також він порушив питання верифікації цивільних заручників та їхнього звільнення.

«Обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам. Крім цього домовилися про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей», – додав омбудсман.

Російська посадовиця підтвердила зустріч і обмін полоненими у форматі «160 на 160». За її словами, вона й Лубінець домовилися продовжувати спільні відвідування військовополонених, Лантратова також передала список із 1000 людей для «звірки даних».





За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Але Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори.