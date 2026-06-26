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Новини | Суспільство

Лубінець обговорив із російською омбудсманкою обміни полоненими та звільнення цивільних в’язнів

Дмитро Лубінець зазначив, що окремо акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених
Дмитро Лубінець зазначив, що окремо акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів робочу зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою – про це він повідомив 26 червня.

За його словами, розмова стосувалася, зокрема, додаткових механізмів організації обмінів військовополоненими:

«Окрема тема – наші воїни, які пройшли Оленівку. Я, як і обіцяв, передав лист від матерів, родин хлопців, які постраждали в Оленівці. Також підняли питання щодо пошуку та верифікації осіб з числа зниклих безвісти».

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Лубінець зазначив, що окремо акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених. Також він порушив питання верифікації цивільних заручників та їхнього звільнення.

«Обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам. Крім цього домовилися про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей», – додав омбудсман.

Російська посадовиця підтвердила зустріч і обмін полоненими у форматі «160 на 160». За її словами, вона й Лубінець домовилися продовжувати спільні відвідування військовополонених, Лантратова також передала список із 1000 людей для «звірки даних».


За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Але Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори.

Обійми, сльози та очікування: з полону РФ повернулися 160 українських військових (відео)
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Обійми, сльози та очікування: з полону РФ повернулися 160 українських військових (відео)
відео Радіо Свобода

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