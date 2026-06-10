Лубінець пояснив, чому не говорив з Лантратовою про її можливу причетність до вивезення дітей з окупованого Херсона

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому не обговорював із омбудсменом РФ Яною Лантратовою її можливу причетність до депортації українських дітей з Херсона. В ефірі Радіо Свобода омбудсмен пояснив, що оскільки це була перша зустріч, на старті діалогу пріоритетом було налагодження контакту для отримання конкретних результатів.

«Під час першої зустрічі намагаєшся знайти точки дотику, щоб показати результат. Але в майбутньому це 100% буде обговорено», – твердить Лубінець.

В Україні Яну Лантратову підозрюють у співучасті у вивезенні українських дітей із окупованого Херсона в 2022 році на територію Росії. Одну з цих дітей – дівчинку Маргариту – удочерив російський депутат Сергій Миронов. За словами Лубінця, цей випадок перебуває в роботі його офісу вже кілька років.

«Ми знаємо, де фізично перебуває Маргарита. Дійсно, їй змінили документи. Зараз у неї нове свідоцтво про народження… Нове російське ім’я – Марина Миронова. Вона народилася за російськими документами на території Московської області. Це при тому, що вона українка», – розповів омбудсмен.

Лубінець зазначив, що Україна пропонувала російській стороні провести ДНК-тест, щоб підтвердити особу дитини.

Він визнав, що майбутній вирок суду може негативно вплинути на подальший перемовний процес, проте наголосив, що це не повинно зупиняти розслідування.

У березні 2024 року Лантратова назвала брехливими висунуті проти неї Службою безпеки України звинувачення. За її словами, вона «з 2014 року вивозила поранених дітей і їхніх батьків з-під обстрілів на сході України». Про законність підстав своїх дій вона не говорила.

Яна Лантратова з 2021 року була депутаткою Держдуми, у лютому 2025 року вона очолила комітет парламенту з розвитку громадянського суспільства, питань громадських та релігійних об’єднань. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона стала їздити окупованими територіями.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей із окупованих російськими військами територій України.