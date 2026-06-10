Лубінець розповів, навіщо йому телефонував Андрій Єрмак, коли вже працював адвокатом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі Радіо Свобода, що колишній очільник ОП Андрій Єрмак телефонував йому із пропозицією співпраці вже після звільнення з Офісу президента.

За словами Лубінця, Єрмак зателефонував йому вже у статусі адвоката, коли очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України.

«Він сказав, що зараз як адвокат займається захистом прав постраждалих від війни і запропонував співпрацю... Він запропонував підписати меморандум», – розповів Лубінець.

Омбудсмен сказав, що відмовив Єрмаку і пояснив це тим, що в цьому не було необхідності: «Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою».

Андрій Єрмак обіймав посаду голови Офісу президента України з 2020 року до свого звільнення у 2025 році. Після цього він повернувся до адвокатської діяльності та став головою комітету із захисту прав військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України (НААУ). Раніше аналогічний меморандум про співпрацю Єрмак підписав з офісом військового омбудсмена.