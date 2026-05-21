Єрмак прокоментував перельоти батька до РФ, про що розповіли «Схеми»

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ та САП підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітної резиденції під Києвом, заявив, що йому «невідомо про поїздки батька до Росії». Раніше «Схеми» (Радіо Свобода) встановили, що його батько Борис Єрмак, який також фігурує у справі «Мідас», літав до РФ через Білорусь наприкінці 2019 року – після того, як Володимир Зеленський виграв вибори, а Андрій Єрмак став помічником президента.

21 травня у ВАКС під час розгляду апеляційної скарги Андрія Єрмака журналістка Радіо Свобода запитала про перельоти Бориса Єрмака до Росії, на що колишній очільник ОП відповів, що це питання краще поставити його батьку.

«Моєму батькові 81 рік. Це дуже поважна, чесна, патріотична людина. Мені невідомо про його поїздки. А якщо це навіть і було, я думаю, що це повинен він про це сказати», – зазначив Єрмак. Він також сказав, що «це вже не перша кампанія проти моєї родини».

Раніше «Схеми» встановили, що Борис Єрмак, який також фігурує у справі «Мідас», літав у Російську Федерацію транзитом через Білорусь у листопаді 2019 року. Тобто вже після того, як Володимира Зеленського обрали президентом України, а Андрій Єрмак у травні 2019 року став його помічником.

2 листопада 2019 року Борис Єрмак на борту літака компанії Belavia попрямував з Білорусі до Санкт-Петербурга, з Мінська прибув до аеропорту «Пулково», а вже 6 листопада вилетів у зворотному напрямку.

Разом із ним у цій подорожі перебувала і його дружина, мати Андрія Єрмака, вона є уродженкою Санкт-Петербурга. Загалом жінка щонайменше тричі відвідувала РФ цим же маршрутом: один раз – у 2018 та двічі у 2019 році (у червні та листопаді). Оскільки пряме авіасполучення між Україною та Росією на той час уже було зупинене, вона діставалася Санкт-Петербурга з Києва транзитом через Мінськ.

Ім’я Бориса Єрмака прокурори САП згадали 12 травня під час судового засідання з обрання запобіжного заходу його сину Андрію Єрмаку. За даними слідства, батько підозрюваного екскерівника Офісу президента контролював будівництво елітної резиденції «Р-2» в селищі Козин щонайменше до 2022 року: проводив наради з підрядниками, затверджував кошториси та погоджував фінансові рахунки.

За даними прокурорів, землю під елітний проєкт у Козині на Київщині викупили влітку 2019 року.

«В листуванні за грудень 2022 року, надісланих абонентом «Борис Михайлович» абоненту «Наталія», ставиться питання про погодження Борисом Михайловичем рахунку на електроматеріали для тимчасового зимового електрозабезпечення або надання альтернативного постачальника. Надалі знову пересилаються в грудні 2022-го року документи, які стосуються будівництва резиденції 2 і узгодження певних цінових пропозицій», – зачитувала уривки з матеріалів справи прокурорка САП Валентина Гребенюк під час судового засідання.

Згодом Борис Єрмак, за даними слідства, передав ці повноваження Наталії Квеленковій, яка ймовірно стала новою довіреною особою та продовжила курувати будівництво маєтку в Козині. Квеленкова, відповідно до відкритих даних, є дизайнеркою.

Українські антикорупційні органи не висували звинувачень Борису Єрмаку.

Пізніше народні депутати України в ефірі Радіо Свобода заявили, що правоохоронцям варто перевірити інформацію про поїздку батька колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака до Росії, яка відбулася вже після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.