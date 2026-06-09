«Може вплинути лише публічність» – Лубінець озвучив, скільки скарг отримав на дії ТЦК з початку року

Від січня 2026 року Офіс омбудсмана України отримав понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Цю цифру в ефірі Радіо Свобода озвучив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. За його словами, до цього числа входять тільки прямі скарги громадян і не враховуються ті порушення, які виявили самі працівники Офісу омбудсмана.

«Тобто цю цифру можна сміливо множити на три, як мінімум. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, з соціальних мереж, зі свідчень людей, які не можуть до мене звернутись щодо конкретного випадку, тому що, згідно з законодавством, вони звертаються щодо порушення своїх прав», – пояснив Дмитро Лубінець.

Для порівняння, за увесь 2025 рік до Офісу омбудсмана зі скаргами звернулися 6127 разів. Скарги в основному стосуються таких порушень: застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення військовими ТЦК.

Дмитро Лубінець заявив, що озвучував інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Лубінець на посаді з 1 липня 2022 року). І наголосив, що раніше, у 2023-2024 роках, він не надавав стільки розголосу випадкам порушень прав зі сторони військовослужбовців ТЦК, але це не показало результату:

«І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати – це публічність».

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.