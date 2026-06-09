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«Може вплинути лише публічність» – Лубінець озвучив, скільки скарг отримав на дії ТЦК з початку року

Від січня 2026 року Офіс омбудсмана отримав понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців ТЦК, але, за словами Дмитра Лубінця, «цю цифру можна сміливо множити на три, як мінімум»
Від січня 2026 року Офіс омбудсмана отримав понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців ТЦК, але, за словами Дмитра Лубінця, «цю цифру можна сміливо множити на три, як мінімум»

Від січня 2026 року Офіс омбудсмана України отримав понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Цю цифру в ефірі Радіо Свобода озвучив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. За його словами, до цього числа входять тільки прямі скарги громадян і не враховуються ті порушення, які виявили самі працівники Офісу омбудсмана.

«Тобто цю цифру можна сміливо множити на три, як мінімум. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, з соціальних мереж, зі свідчень людей, які не можуть до мене звернутись щодо конкретного випадку, тому що, згідно з законодавством, вони звертаються щодо порушення своїх прав», – пояснив Дмитро Лубінець.

Для порівняння, за увесь 2025 рік до Офісу омбудсмана зі скаргами звернулися 6127 разів. Скарги в основному стосуються таких порушень: застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення військовими ТЦК.

Дмитро Лубінець заявив, що озвучував інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Лубінець на посаді з 1 липня 2022 року). І наголосив, що раніше, у 2023-2024 роках, він не надавав стільки розголосу випадкам порушень прав зі сторони військовослужбовців ТЦК, але це не показало результату:

«І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати – це публічність».

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Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.

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