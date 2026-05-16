Нову омбудсменку РФ чекає суд за воєнні злочини проти України. Хто така Лантратова?

У Росії призначили нову уповноважену з прав людини: Яна Лантратова змінила на цій посаді Тетяну Москалькову, яка була омбудсменом останні 10 років. В Україні Лантратову звинувачують у депортації українських дітей із окупованої Росією частини української території. Інформацію про неї зібрала телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Депутат російської Держдуми з 2021 року від партії «Справедлива Росія» Яна Лантратова народилася в Ленінграді, де навчалася в Санкт-Петербурзькому держуніверситеті та Академії держслужби. Кар'єру починала як фахівець зі зв'язків з громадськістю: залучала молодь Петербурга для участі в «Молодій гвардії» панівної партії «Єдина Росія».

Потім працювала помічником у законодавчих зборах Петербурга в депутата Віталія Мілонова, скандально відомого своїми ініціативами проти ЛГБТ-людей.

У 2012 році Лантратова увійшла до президентської ради з прав людини, відтоді позиціонує себе як правозахисницю. У 2024 році в студії «Соловйов-лайв» вона розповідала про свою правозахисну діяльність і поїздки регіонами Росії, звідки на війну проти України вирушило найбільше контрактників.

«Люди приходили групами, іноді по 350 осіб. Найдовший у мене прийом був вісім годин, коли ми розбирали кожну конкретну ситуацію. У мене вибудувана дуже щільно робота з міністерством оборони », – зазначила Лантратова.

«Вона автор дуже багатьох ініціатив, пов'язаних із заборонами, переслідуванням. Як депутат вона прославилася тим, що пише доноси на людей, які, як їй здається, виробляють «воєнні фейки» – тобто, насправді, на людей, які намагаються протистояти в соцмережах якимись коментарями щодо війни та путінської політики», – розповіла керівник російської організації «Русь сидяча» Ольга Романова.

Зокрема, Лантратова написала донос на фонд «Світ усім», який допомагає антивоєнно налаштованим священникам, «викривала» антивоєнно налаштованих викладачів у вишах, пропонувала заборонити «квадроберів», заборонити безкоштовну освіту для дітей мігрантів, а також брала участь у створенні закону про подальші обмеження для росіян, засуджених за політичними статтями.

Ще одна з депутатських ініціатив Яни Лантратової, пов'язаних із війною Росії проти України, – відзначати в школах день початку війни.

« Пропоную провести в російських школах 24 лютого «День початку СВО» , в межах якого учням розповідатимуть про цілі, завдання і перебіг «спецоперації», – говорила вона.

«Цілком можливо, що за людськими якостями вона нормальна людина, адекватна. Але вона служить владі, вона є її органічною частиною , ось цієї верхівкової системи влади. І якою б людиною вона не була, вона повністю виконуватиме доктрину влади щодо прав людини, тобто імітувати їхнє збереження, імітувати їхній захист у Російській Федерації. І чим більш талановито імітувати, тим більш корисною вона буде для влади», – вважає колишній депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

Незалежні від Кремля правозахисники вважають, що захищати людину від держави на своїй новій посаді Лантратова не буде. Її завдання зовсім інше: обслуговувати «правозахисний фасад» держави, де ключові рішення, як каже російський правозахисник Лев Пономарьов, ухвалюються силовим блоком.

«Силовики роблять собі погоду, користуються моментом, іноді на абсолютно порожньому місці порушують кримінальні справи і так далі, і тому подібне», – зауважує Пономарьов.

«Ми можемо з вами вже говорити про те, що з приходом Яни Лантратової закінчаться будь-які навіть спроби зобразити із себе справжній захист справжніх прав людини, – вважає Ольга Романова. – Вона захищатиме права слідчих, ефесбешників, силовиків, «героїв СВО» і так далі . Ми з вами побачимо це. І, звичайно, я думаю, що з часу її обіймання цієї посади будуть дуже ускладнені обміни, і я думаю, що буде вже неможливо домогтися жодних навіть елементарних перевірок, повідомлень про катування в тюрмах, про порушення міжнародних конвенцій щодо військовополонених, про зниклих українських дітей і про зниклих цивільних у наручниках. Я думаю, що про це, на жаль, можна буде забути».

Стати головною кандидаткою на посаду уповноваженого з прав людини, як з'ясували журналісти видання «Медуза», Лантратовій допоміг кінорежисер Микита Міхалков. Він уже давно опікується нею, підтвердило джерело видання. Публічно Лантратова називає Міхалкова «людиною, яка багато в чому визначає вигляд і душу сучасної Росії» і каже, що вчиться у нього «кожну хвилину».

За підтримку російської військової агресії нова уповноважена з прав людини з 2022 року перебуває під санкціями США, Великої Британії, Канади та держав Євросоюзу.

В Україні Лантратову та дружину депутата Держдуми Сергія Миронова Інну Варламову звинувачують у «примусовій індивідуальній депортації осіб, які перебувають під захистом», та «порушенні законів та звичаїв війни». За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту приїхали до окупованого російською армією Херсону та вивезли з Херсонського обласного будинку дитини двох дітей – 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.

«Встановлено, що за станом здоров’я вони не потребували додаткового обстеження та лікування. Отже, для їхньої депортації до Росії не було об’єктивних причин. За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка », – йдеться в повідомленні Генпрокуратури України.

Викрадену Маргариту Прокопенко удочерив російський депутат Сергій Миронов із дружиною, дитині змінили ім'я.