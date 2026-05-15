В Офісі президента розраховують на запуск спецтрибуналу в Гаазі наступного року

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра привітала угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, укладену сьогодні в Кишиневі.

«Я пам’ятаю розмови, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Пам’ятаю раунди переговорів, де здавалося – стіна. Пам’ятаю, як команда – юристи, дипломати, парламентарі – поверталася і шукала інший шлях, коли цей не проходив. І ми це зробили – разом», – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Мудрої, створення спецтрибуналу буде першим випадком відповідальності за агресивну війну з часів процесів у Нюрнбергу та Токіо після Другої світової війни.

«Далі – формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування. Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується», – додала вона.

У Раді Європи офіційно фіналізували Розширену часткову угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій під час засідання Комітету міністрів у Кишиневі 15 травня.

Намір приєднатися до угоди висловили 36 країн та Європейський Союз.

Європарламент 30 квітня підтримав створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».