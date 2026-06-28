«День Конституції почали влучно»: Зеленський підтвердив удари по НПЗ у Росії

Сили оборони України уразили два нафтопереробних заводи в Росії протягом ночі, заявив президент Володимир Зеленський 28 червня.

«День Конституції України (28 червня – ред.) наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону», – заявив Зеленський у своїх соцмережах.

Він додав, що українські війська продовжують операції для послаблення можливостей Росії вести війну. Кожна «далекобійна санкція», за його словами, зменшує ресурси російської воєнної машини:

«Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати», – додав президент.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала нещодавню українську атаку по окупованому Криму

Міністерство оборони РФ заявило про перехоплення 213 українських дронів протягом ночі на суботу над 12 областями, в тому числі Московським регіоном і Краснодарським краєм, а також окупованим Кримом і акваторіями Азовського й Чорного морів.

Раніше губернатор Краснодарського краю Росію підтвердив загоряння на території місцевого НПЗ внаслідок атаки дронів вночі проти 28 червня. Також очільник Ярославської області Михайло Євраєв заявляв про перекриття руху транспорта за виїзді з Ярославля в бік Москви через атаку безпілотників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».