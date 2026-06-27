Розвідка Британії проаналізувала нещодавню українську атаку по окупованому Криму

Розвідка Британії проаналізувала нещодавню українську атаку по окупованому Росією Криму та мосту через Керченську протоку.



Як зауважує британська розвідка, Київ все інтенсивніше завдає ударів по російських військово-логістичних мережах на окупованій території України.



«Широта цілей, на які націлена Україна, також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у добре укріплених пріоритетних місцях, таких як Керченська протока. Це розширює можливості України щодо завдання ударів по Керченському (Кримському) мосту – стратегічній та політично чутливій цілі, відкритій президентом Путіним», – йдеться у повідомленні британського Міноборони з посиланням на розвідку.



Британське міністерство звертає увагу, що вночі 20 червня українські сили завдали ударів по Криму та переправі через Керченську протоку, серед цілей були системи протиповітряної оборони, паливні склади та три автомобільні пороми.

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Лондон вважає, що виведення з ладу цих трьох поромів у той час, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, майже напевно поглибило і без того великі проблеми з постачанням у Криму – наразі спостерігається повсюдний дефіцит палива та затримки на пунктах переправи.



Протоколи безпеки, введені після першого українського удару по Керченському (Кримському) в жовтні 2022 року, передбачають, що вантажівки можуть користуватися лише поромами, а не мостом. Мостом користуються лише легкові автомобілі, автобуси та деякі види залізничного транспорту.



Британська розвідка нагадує, що раніше, у березні та квітні 2026 року, Україна вже завдавала ударів по двох інших залізничних поромах, які також забезпечують військову логістику. Ці пороми, майже напевно, зараз перебувають на ремонті.

Українські військові у червні активізували удари по окупованому Криму і трасах, що ведуть до нього. Ціллю цього називають ​логістичну ізоляцію півострова, насамперед розташованого там російського угруповання військ.

За даними української розвідки, на тлі українських атак у Росії відбувається переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Аналітики американський Інститут вивчення війни (ISW)у своєму нещодавньому звіті також зауважують, що ударні операції України змусили Росію ухвалювати «складні рішення» щодо розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони.

У Криму на тлі українських атак запровадили режим надзвичайної ситуації. Останніми днями у Криму та Севастополі фіксувалися перебої з електропостачанням, а з кінця травня триває енергетична криза. Обмежено продаж палива, влада призупинила прийом дітей до літніх таборів до кінця сезону, але формально туристичний сезон не закритий.

На в’їздах на Керченський (Кримський) міст утворилися багатокілометрові затори.



