Генштаб повідомив про 224 бойові зіткнення на фронті від початку доби

На фронті від початку цієї доби відбулося 224 бойові зіткнення, найбільше російських атак було на трьох напрямках: Покровському, Слов’янському і Гуляйпільському, повідомив у зведенні на 22:00 2 липня Генштаб ЗСУ.

«Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шевченко, Новоолександрівка, Філія, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Дорожнє, Родинське, Світле, Гришине, Котлине та Удачне. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки; ще одне боєзіткнення триває», – йдеться в повідомленні.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 21 російську атаку, одне боєзіткнення триває, кажуть у Генштабі.

Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

«І серед цих семи ми можемо виділити, в принципі, чотири таких основних напрямки… Якщо, наприклад, розглядати кількість щоденних наступальних атакуючих штурмових дій за добу, якщо щільність достатньо висока, 250, в середньому 260-240 дій, то майже 45, інколи 50% – це наступальні дії наших підрозділів. Тобто активність противника зменшилась значно. Я не скажу, що вдвічі, але на одну третину точно», – сказав Сирський.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.