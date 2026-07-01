«Насправді ситуація гірша»: що з дефіцитом пального в РФ та окупації – оцінка експерта

Вже другий місяць окупованими територіями України та Росією шириться паливна криза. Російський лідер Володимир Путін вперше визнав, що удари Сил оборони України по російській нафтовій інфраструктурі спричинили дефіцит палива в РФ. Про це він сказав в інтерв'ю Путін дав інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия-1» Павлу Зарубіну. При цьому на сайті Кремля виклали обрізану версію: вона триває 19 хвилин, у той час як Зарубін на своєму каналі оприлюднив 25-хвилинний ролик. Зарубіна називають, зокрема, «особистим журналістом» або «головним літописцем» Путіна., яке вийшло 28 червня, водночас назвавши ситуацію «не критичною».

Раніше того ж дня під час наради з керівниками провідних енергетичних компаній Путін визнав і наявність черг на АЗС, обмежену доступність окремих марок бензину та суттєві труднощі для бізнесу.

За словами російського лідера, влада вже почала використовувати накопичені паливні резерви. Путін також запевнив, що ситуація покращиться уже в липні, а паралельно закликав швидше виводити НПЗ із ремонтів, налагодити імпорт і посилити ППО.

Чи дійсно РФ зможе вирішити проблему дефіциту палива – Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) запитали президента Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайла Гончара.



– Путін говорить: резервів бензину майже стільки ж, скільки й у минулому році – 1,7 мільйона тонн, що нібито лише на 4% менше. А НПЗ виробляють стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року. Віримо?

– Ні. Тут не треба ніяких цифр, достатньо подивитись соціальні мережі, щоб зрозуміти, що ситуація зовсім не така, який вигляд вона має на папері чи з вуст Путіна.

Насправді ситуація гірша. Навіть ці цифри, які він наводить, не є відображенням реального стану речей. Тому що одна справа – вести мову про запаси, про які йому надали якусь інформацію, а інша – поглянути на реальність за кремлівським вікном, навіть на тому ж Арбаті.

Тому коли він говорить, що ось-ось буде полегшення – мається на увазі, що частина установок первинної переробки нафти, які були ушкоджені ударами українських безпілотників, вийдуть з ремонтів. Такі плани є наприкінці цього місяця – на початку наступного. І, мовляв, тоді ситуація поліпшиться.

Але насправді не поліпшиться. Тому що установки первинної переробки нафти не видають готовий нафтопродукт – бензин, наприклад. Первинна переробка розділяє нафту на фракції, а далі йде «вторинка» – і там вже робиться готовий нафтопродукт.

Проблема полягає в тому, що частина «первинок» вийде з ремонту, точно вийде, але уражені були не тільки установки первинної переробки, але так само і вторинної . Тому побічно ми бачимо, що зараз в Росії знову «бум» застосування октанопідвищувальних присадок Хімічні добавки, які додають у паливний бак для збільшення октанового числа бензину.: монометиланілін, метилтретбутиловий ефір – те, що донедавна було заборонено в Росії, бо це шкідливі домішки, з точки зору емісії викидів.

Якщо не помиляюся, ще в травні уряд Росії ухвалив рішення, що знову дозволяє використовувати [октанопідвищувальні присадки], і додавати їх в низькоякісні бензини, які не відповідають технічним вимогам, щоб підвищити октанове число і довести їх більш-менш до показника 92-го чи 95-го бензину.

Така практика якраз і свідчить про те, що ситуація дуже кепська насправді. Тому можна говорити скільки завгодно про запаси, але запаси мають властивість вичерпуватися.

Дозвіл на використання додаткових присадок російський уряд ухвалив ще восени 2025 року. Послаблення діяло до 1 травня 2026 року, проте на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв з паливом рішення продовжили.

Ба більше, я не думаю, що представлена була об'єктивна картина. Бо якби все було так просто, то, напевне, ситуація на АЗС в цілій купі російських регіонів, зокрема в столиці, була б зовсім інакшою.

А ще зверніть увагу на те, що було сказано, мовляв, використовуються стратегічні запаси. Це якраз дуже цікава річ. Це те, чого ніколи не робилося.

Коли він(Володимир Путін – ред.) називає цифру 1,7 мільйона тонн запасів бензину, це йдеться про комерційні запаси нафтових компаній типу «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», які завжди мають цей комерційний запас в рамках своєї корпоративної діяльності, бо у них є мережі по всій Росії.

А коли мова зайшла, що будуть використовуватися запаси «Росрезерву», це свідчить про те, що ситуація насправді значно гірша, ніж йому доповіли по лінії чи то віцепрем'єра [уряду РФ Олександра] Новака, чи то міністра енергетики [РФ Сергія] Цивільова, який є його родичем Дружина Цивільова є двоюрідною племінницею Путіна.. А отже, це просто спроба, так би мовити, заспокоїти «глибинний народ», який ставить все це під сумнів вже не просто різними відео в соціальних мережах.

– Які подальші наслідки? Російське бізнес-видання «Коммерсант» навіть визнає, що в Росії фіксують проблеми на ринку автоперевезень, підвищують ціни на них. Вочевидь, і продукти в Росії будуть дорожчати.

– Це каскадний ефект. Звісно, коли виникає дефіцит бензину, так чи інакше його намагаються подолати. Ми бачимо, що пропозиції бензину з'явились, але ціна іноді кратно вища, ніж зазвичай. Відповідно, ті, хто може використовувати цей бензин за підвищеною ціною, будуть закладати ці витрати – я маю на увазі транспортні перевезення – в ціну транспортних послуг.

Мережі супермаркетів, наприклад, теж будуть закладати ці підвищені транспортні витрати в ціну реалізації своїх продовольчих товарів, якщо їх встигнуть завезти.

Бензин зачепив широку верству населення, реактивне пальне – меншою мірою, однак там теж є проблеми. Але далі на порядку денному стоїть і питання обмеження заправки дизелем і виникнення його дефіциту – найбільш поширеного виду нафтопродукту і пального, який споживається в Росії. А це вже буде серйозніший удар і по транспортному сектору, і, в принципі, по споживацькому.

Через дефіцит та подорожчання палива російські автоперевізники з 1 липня підвищують тарифи щонайменше на 10%, пише російський «Коммерсант». За даними учасників ринку, на які посилається видання, ставки на внутрішні рейси вже зросли на 5%, а вантажні автоперевезення з Китаю подорожчали в середньому на $700 за рейс. Через паливну кризу перевізники також відмовляються від дальніх поїздок, обмежуючись радіусом 100–150 км, або не приймають замовлення зовсім. Альтернативи автоперевезенням у РФ наразі немає, оскільки залізничний транспорт стикається з аналогічними проблемами, пише видання.

Уже зараз у Криму заправляють тільки машини, пов'язані з виконанням задач окупаційної влади. Звичайно, певний дефіцит буде виникати внаслідок дій Сил оборони України з випалення запасів місць, де вони дислокуються. Але пріоритет для Кремля – це, безперечно, забезпечення передусім воєнних потреб, а решта все – за залишковим принципом.

Тому, думаю, найближчими днями уряд Росії ухвалить рішення про припинення експорту дизельного пального. Вони хотіли ухвалити його ще в травні заздалегідь, але, очевидно, їм сказали, що не треба нагнітати паніку.

Ми бачимо ситуацію ще в розвитку. І я думаю, що липень буде дуже показовим в цьому плані.

З 1 червня цього року уряд РФ тимчасово повністю заборонив експорт авіаційного палива з метою «забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому ринку палива». Під час наради щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним 28 червня Володимир Путін повідомив, що розглядається запровадження повної заборони й на експорт дизельного пального.



Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ зупинилася робота великих НПЗ у центральній частині Росії, в результаті до середини червня Москва втратила близько 25% виробництва бензину, порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.

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