ISW: попри тактичні просування в Костянтинівці, літній наступ Росії наразі не має успіхів

Російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 1 липня.

За спостереженням установи, темпи просування російських військ у червні 2026 року є значно меншими від показників червня 2025 року:

«ISW отримав докази, що російські війська захопили або проникли на територію 30,42 квадратних кілометра у червні 2026 року та просувалися або проникали на територію із середньою швидкістю 1,01 квадратного кілометра в день. Для порівняння, російські війська захопили 481,25 квадратних кілометра у червні 2025 року, просуваючись із середньою швидкістю 16,04 квадратних кілометра в день».

Інститут зазначає, що територіальні здобутки Росії були переважно поступовими та повільними протягом понад року. Темпи просування РФ «неухильно знижуються» з листопада 2025 року, і армія Росії досі не змогла відбити успішні українські контратаки на Куп’янському та Олександрівському напрямках з кінця 2025-го та весни 2026 року.





«Основні територіальні здобутки російських військ були здійснені в головному районі зусиль Росії поблизу Костянтинівки в Донецькій області, де російські війська досягли повільних тактичних успіхів ціною великих втрат у околицях міста», – йдеться в звіті.

За підсумками ISW, темпи просування Росії в червні 2026 року порівняно з минулорічними свідчать про сповільнення її здобутків, навіть якщо враховувати операції з проникнення. Так, з січня по червень 2025 року російські війська захопили 2 189,87 квадратних кілометра, за цей же період 2026-го просунулися на 622,6 кв. км. Це становить 28,43% від території, захопленої за першу половину 2025 року.

ISW зазначає, що торік російська армія не так активно вдавалася до тактики інфільтрації, то інститут не проводив розмежування між територією, яку Росія захопила, й такою, до якої її підрозділи проникли, але не контролюють її.

Інститут також вказує на те, що ці невеликі здобутки далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки. Досліники посилаються на дані Генерального штабу Збройних сил України, за якими в червні 2026 року російська армія втратила 39 490 військових, рахуючи загиблих і поранених у бою.

Читайте також: «Я прийшла до тями, лежачи у калюжі власної крові»: як зараз люди прориваються із Костянтинівки

«Росії також важко набрати достатню кількість солдатів, щоб компенсувати свої поточні втрати, використовуючи її поточні методи формування сил, і залишається незрозумілим, як довго російські війська зможуть підтримувати свій нинішній темп наступу з поточними втратами», – зазначають аналітики.

Водночас ISW зазначає, що в червні російські війська досягли та продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці, яка, ймовірно, стане головною зоною наступу РФ навесні й улітку 2026 року — протягом червня 2026 року. За доказами, які отримала установа, російські війська зберігають присутність (шляхом просування або інфільтрації) у 36,98% Костянтинівки й досягли 76,73% цих здобутків саме в червні:

«Російські війська проникли у значну частину Костянтинівки, але не забезпечили контролю та не встановили стійких позицій у більшості цих районів. Російські війська вперше проникли до Костянтинівки в жовтні 2025 року, але почали закріплювати тактичні успіхи в місті лише в червні 2026 року».





Автори звіту припускають, що російські війська, ймовірно, продовжать мати тактичні успіхи в Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть досягти швидкого оперативного прориву в цілому вздовж «пояса фортець». Також очікується, що російські війська продовжуватимуть нести значні втрати, щоб досягти цього просування.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

На 17 червня Збройні сили України фіксували до 200 російських військових, тобто до двох рот, у Костянтинівці. За словами офіцера 36-ї бригади морської піхоти 19-го корпусу, Росія спрямувала на цей напрямок щонайменше чотири бригади, але центру міста дістаються лише одиниці – щоб поставити прапор.