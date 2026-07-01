Путін заявив, що армія РФ просунулась до Добропілля з півночі. Навіщо і що насправді

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито просування армії РФ до міста Добропілля в Донецькій області. Однак згідно з мапою DeepState ситуація на цій ділянці має зовсім інакший вигляд.

Що заявив про Добропілля Путін

В інтерв'ю ведучому програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия-1» Павлу Зарубіну, яке вийшло 28 червня, російський лідер Володимир Путін заявив, нібито армія РФ «прорвала тришарову лінію інженерних загороджень, яка вважалася неприступною», зайшла в Ганнівку на схід від Добропілля і підійшла до міста з півночі .

Добропілля на мапі DeepState

На мапі DeepState усе має інакший вигляд – від Ганнівки до фронту близько 10 кілометрів, тим більше немає позицій агресора на північ від Добропілля.

Водночас 30 червня DeepState повідомив, що армія РФ просунулась до Добропілля з півдня . За даними аналітиків, просування відбулося в районі села Новоолександрівка, на захід від Родинського.

Звідси агресору залишається близько 10 кілометрів навпростець до Добропілля.

У зведеннях українського Генштабу цей напрямок називається Покровським – станом на ранок 1 липня там за минулу добу було зафіксовано 32 штурми.

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