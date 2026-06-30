Генштаб: на фронті від початку доби було 203 боєзіткнення

На фронті від початку цієї доби відбулося 203 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на чотирьох напрямках: Покровському, Слов’янському, Костянтинівському і Гуляйпільському, повідомив у вечірньому зведенні 30 червня Генштаб ЗСУ.

«25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне та в бік Сергіївки, Білицького. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки. Ще два боєзіткнення тривають. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка, ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

На Гуляйпільському напрямку, за даними командування ЗСУ, українські сили відбили 14 російських атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

Крім того, за повідомленням Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському напрямках.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.