«Реалістичний варіант»: Сирський попередив про можливий наступ РФ на Чернігівщину

Російські війська готують можливі наступальні дії на півночі України і можуть завдати удару по Чернігівщині, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН 30 червня.

«Найбільш імовірний варіант, і це підтверджується декількома даними: можливі наступальні дії на півночі, з території Росії, з Брянської області. Оце реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він уточнив, що в рамках цього варіанту війська РФ планують наступати на Чернігівщину «з метою захоплення території, просування вглиб і таким чином відволікання частини наших військ із основних важливих напрямків, у тому числі і напрямків, де ми проводимо активні дії».

«Такий спосіб розтягнення фронту і позбавлення нас резервів, з огляду на загальну чисельність власних військ і кількість бойових бригад, полків», – вказав Сирський.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо загрози наступу з території Білорусі, головнокомандувач ЗСУ заявив, що в українському командуванні поки що не бачать зосередження якихось військ із білоруського боку.

«Ми знаємо, що Путін поставив задачу російському Генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, у тому числі і з території Білорусі з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій. І російський Генштаб розрахував декілька варіантів дій. Наскільки вони реалістичні: з огляду на останні події я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться використовувати власну територію і надавати її агресору для використання як плацдарм для проведення наступальної операції. Водночас ми, звичайно, враховуємо і такий варіант», – додав він.

25 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів про реалізацію «під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України» – вздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного.

Президент додав, що Київ передав Мінську «необхідні сигнали» щодо цієї діяльності, а також щодо інших форматів його колаборації з Росією для затягування й масштабування війни.

Раніше того ж дня, 25 червня, Олександр Лукашенко заявив, що нібито нещодавно розмовляв із представниками Зеленського. Під час такої розмови він, за його твердженням, заявив, що «нам усе одно, наші народи будуть разом».

Він не уточнив час таких контактів, а також тих представників влади України, з якими мав розмову.

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня. 24 червня президент України повідомив, що ретранслятори на території Білорусі вже не працюють.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

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