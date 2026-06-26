ДПСУ: у Білорусі спостерігається розбудова військових об’єктів, але накопичення військ біля кордону з Україною немає

У Держприкордонслужбі заявляють, що спостерігається нарощення військових інфраструктурних об’єктів вглиб території Білорусі, але накопичення її військ біля кордону з Україною немає.



«У безпосередній близькості до нашого кордону нарощення ударного угруповання або власне посилення військових підрозділів та техніки, щоб ми фіксували, і особовий склад – на щастя, цього не відбувається», – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Але, за даними ДПСУ і підрозділів розвідок, вглиб території Білорусі відбувається нарощення різних військових інфраструктурних об’єктів – і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад.

«Тому наше завдання – нарощувати наші оборонні можливості й бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій», – зазначив він.

За словами речника ДПСУ, ті підрозділи, які Білорусь ще з 2022 року тримає по напрямку кордону з Україною – їхня кількість не збільшується, а періодично відбувається їхня ротація, яку прикордонники спостерігають і зараз – один підрозділ замінюється на інший.

25 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів про реалізацію «під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України» – вздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного.

Президент додав, що Київ передав Мінську «необхідні сигнали» щодо цієї діяльності, а також щодо інших форматів його колаборації з Росією для затягування та масштабування війни.

Раніше того ж дня, 25 червня, Олександр Лукашенко заявив, що нібито нещодавно розмовляв із представниками Зеленського. Під час такої розмови він, за його твердженням, заявив, що «нам усе одно, наші народи будуть разом».

Він не уточнив час таких контактів, а також тих представників влади України, з якими мав розмову.

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня. 24 червня президент України повідомив, що ретранслятори на території Білорусі вже не працюють.

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Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



