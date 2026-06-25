ISW про тиск Кремля на Білорусь для залучення до війни: Лукашенко намагається знайти баланс

Кремль посилює тиск на авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, щоб той розширив участь своєї країни у війні Росії проти України, натомість Лукашенко продовжує намагатися чинити опір вимогам Москви, зберігаючи при цьому схвалення РФ, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW звернули увагу на повідомлення газети The Wall Street Journal, яка 23 червня, посилаючись на неназваних російських і європейських чиновників, написала, що Кремль тисне на Лукашенка, щоб той дозволив РФ активніше використовувати Білорусь у війні проти України і дозволити російським військам запускати безпілотники проти України з білоруської території й розширити лінію фронту на захід, щоб змусити Київ передислокувати війська з лінії фронту до білорусько-українського кордону. Колишній офіцер російської розвідки, обізнаний з цим питанням, повідомив WSJ, що Кремль погрожує припинити фінансову підтримку Білорусі у разі невиконання вимог.

Як вказують аналітики, заява президента України Володимира Зеленського про те, що Білорусь де-факто позитивно відреагувала на його ультиматум, вимкнувши ретранслятори, які використовуватися для коригування ударів РФ, свідчить про те, що Лукашенко продовжує чинити опір повному залученню Білорусі до військових дій Кремля.

«Натомість Мінськ намагається знайти баланс між збереженням російської підтримки Білорусі й тим, що залишилося від підірваного суверенітету країни. Від 2022 року Лукашенко відмовлявся дозволити Росії задіяти збройні сили Білорусі для підтримки російських операцій в Україні або проводити масштабний призов білорусів до російської армії», – йдеться у звіті.

«Лукашенко й інші високопоставлені білоруські чиновники, зокрема, продовжують уникати прийняття кремлівської риторики, яка зображає Україну як загрозу для Білорусі. Лукашенко продовжує гальмувати і відхиляти посилені спроби Кремля втягнути Білорусь у війну в Україні, зберігаючи при цьому відносно нейтральну риторику щодо України», – додали аналітики.

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Олександра Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня.

Лукашенко заяву українського президента не коментував, але наближений до чинної адміністрації телеграм-канал «Пул первого» публікував такий його коментар: «Якщо нас хтось провокує і намагається, як дехто каже, втягнути у війну, думаю, що це погано обійдеться тим, хто намагається це зробити. Ми поводимося спокійно».

24 червня Зеленський заявив із посиланням на дані українських військових, що ретранслятори в Білорусі припинили роботу 22 червня.

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5 червня білоруський авторитарний лідер перепросив у президента України за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Водночас він визнав, що Білорусь «дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію».

За словами Лукашенка, Білорусь в українських військових – «як на долоні» – і це одна з причин, чому країна не хоче участі у війні.

«Ми чудово розуміємо, що наші основні об’єкти життєзабезпечення – виробництво і логістика – будуть під атакою. Як вони заявили, у них вже заплановано 500 таких цілей на території Білорусі», – сказав Лукашенко.

Він ще раз запевнив, що українському народу і військовим немає чого боятися небезпеки з боку Білорусі, що це нікому не вигідно.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

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