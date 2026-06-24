Зеленський: ретранслятори в Білорусі вже не працюють

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які використовуватись для коригування ударів РФ по Україні, вже не працюють.

Зеленський з посиланням на дані українських військових повідомив, що ці ретранслятори припинили роботу 22 червня.

«Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють», – сказав Зеленський журналістам.

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Олександра Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня.

За словами президента, вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає силам РФ коригувати удари безпілотниками. Розвідці відомо про чотири такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

Лукашенко заяви українського президента не коментував, але днями наближений до чинної адміністрації телеграм-канал «Пул первого» публікував таку його заяву:

«Якщо нас хтось провокує і намагається, як дехто каже, втягнути у війну, думаю, що це погано обійдеться тим, хто намагається це зробити. Ми поводимося спокійно»

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 червня під час «круглого столу» з послом Білорусі в Росії Юрієм Селіверстовим заявив, що заклик Зеленського до Лукашенка з вимогою демонтувати ретранслятори є спробою втягнути Білорусь у російську війну в Україні.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль проводить кампанію когнітивної війни, щоб представити потенційні українські удари по законних білоруських цілях, які підтримують російські військові операції, як ескалацію української війни проти Білорусі й Союзної держави.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.



