Росія розгорнула в Білорусі чотири ретранслятори: Зеленський попередив про «серйозні наслідки»

Росія розгорнула в Білорусі чотири ретранслятори для коригування ударів дронами по українських містах. Київ попередив Мінськ про «серйозні наслідки», зазначив президент України Володимир Зеленський

За словами президента, вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає силам РФ коригувати удари безпілотниками. Розвідці відомо про чотири такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

«Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання», – підкреслив глава держави.

Україна також відстежує кожне білоруське підприємство, яке працює на російську армію та постачає компоненти для бронетехніки й ракетних систем.

Раніше, 17 червня, голова Брянської області Росії Єгор Ковальчук заявив, що внаслідок «обстрілу українських військ» був пошкоджений автобус, який перевозив дитячу футбольну команду з Гомеля, що їхала на відпочинок до Геленджика (Росія). Одна людина загинула, ще вісім – були поранені, зокрема шестеро дітей – двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Слідчі комітети Росії й Білорусі порушили кримінальну справу. У Росії це було визнано терористичним актом.

Генштаб ЗСУ заперечив причетність до удару українських сил, наголосивши, що російські заяви не відповідають дійсності.

«У зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області», – йдеться в заяві.

Українське командування розцінило російські твердження як інформаційну провокацію Кремля: «Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України».

МЗС Білорусі засудило напад, але звернуло увагу на «необхідність дотримання порядку організації виїзду груп громадян, особливо дітей, для оздоровлення і відпочинку в іноземні країни» і «зобов’язання безумовно виключити виїзд громадян до зон конфліктів, бойових дій і суміжних регіонів».

Тим часом Служба безпеки України 18 червня заявила, що перехопила офіційний російський документ, який підтверджує непричетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області РФ і свідчить про те, що це була «спецоперація російських спецслужб».



