На тлі повідомлень про тиск Москви на Мінськ Лукашенко вирушив до Росії

Олександр Лукашенко подався з робочим візитом до Росії, повідомляє наближений до його адміністрації телеграм-канал «Пул первого».



За повідомленням, сьогодні відбудеться зустріч Лукашенка із російським президентом Володимиром Путіним.

«Пул первого» пише, що, як очікується, вони обговорять ключові питання на порядку денному білорусько-російського співробітництва, обстановку в регіоні та світі.

Також про заплановану зустріч Лукашенка і Путіна пишуть російські медіа.

24 червня газета The Wall Street Journal з повідомленням на колишніх та чинних російських та європейських чиновників написала, що Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, щоб використати її як плацдарм для розширення війни Росії в Україні або для початку гібридних операцій проти країн НАТО.

За даними WSJ, Кремль тисне на Лукашенка з початку 2026 року, щоб розширити роль Мінська у військових операціях Росії, оскільки Москва шукає нові способи посилення тиску на Україну. Зокрема, як пише газета, Москва зацікавлена у використанні білоруської території для запуску безпілотників по українських цілях, створення додаткових загроз безпеці на північному кордоні України та примушування Києва розгортати військові ресурси подалі від зон активних бойових дій на сході країни.

У Кремлі, коментуючи цей матеріал WSJ, заявили, що це не відповідає дійсності.

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у Білорусі на кордоні з Україною встановлене обладнання, яке російські військові використовують для коригування атак на Україну, і закликав Лукашенка прибрати це обладнання протягом тижня. За словами президента, вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає силам РФ коригувати удари безпілотниками. Розвідці відомо про чотири такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

Білоруська сторона не стала прямо коментувати цю заяву, але телеграм-канал «Пул первого» публікував таку заяву Лукашенко:

«Якщо нас хтось провокує і намагається, як дехто каже, втягнути у війну, думаю, що це погано обійдеться тим, хто намагається це зробити. Ми поводимося спокійно»

Пізніше Київ повідомив, що ці ретранслятори таки припинили роботу 22 червня.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 червня під час «круглого столу» з послом Білорусі в Росії Юрієм Селіверстовим заявив, що заклик Зеленського до Лукашенка з вимогою демонтувати ретранслятори є спробою втягнути Білорусь у російську війну в Україні.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль проводить кампанію когнітивної війни, щоб представити потенційні українські удари по законних білоруських цілях, які підтримують російські військові операції, як ескалацію української війни проти Білорусі й Союзної держави.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.